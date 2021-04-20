الصالة الرياضية بنادي سمائل تُسهم في صقل مواهب الشباب

سمائل – العمانية: يتواصل تشييد المشاريع الرياضية في مختلف أندية ولايات ومحافظات السلطنة لدعم المسيرة الرياضية بالسلطنة والنهوض بالشباب العماني إلى الأفضل لتحقيق المنجزات ورفع علم السلطنة عاليًا على المستوى المحلي أو الخارجي.

وقال ناصر بن نصير القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي سمائل بأن الصالة الرياضية بنادي سمائل قد شارفت على الانتهاء وسوف تُسهم في صقل مواهب الشباب الرياضية وهي من المنشآت الرياضية المهمة على مستوى الولاية، وتضم عددًا من الألعاب الجماعية والفردية منها ملعب سداسي لكرة القدم والطائرة وكرة اليد ولعبة تنس الطاولة، كما تضم منصة لراعي الحفل وأماكن لجلوس الجماهير على الجانبين وغرفًا لتغيير الملابس للفريقين ومكاتب إدارية وغيرها من المتطلبات التي قد تحتاجها الفرق الرياضية.

وأوضح القاسمي لوكالة الأنباء العمانية بأن إقامة مشروع الصالة الرياضية وملعب الترتان والمضمار الرياضي تندرج في إطار مشاريع المديرية العامة للمشاريع بوزارة الثقافة والرياضة والشباب ضمن المكرمة السامية التي تفضل بها جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه- وقدرها مليون ريال عماني لأندية السلطنة.

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