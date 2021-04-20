الاتحاد العماني لكرة القدم يعدل موعد انعقاد الجمعية العمومية تلبية لطلبات عدد من الأندية

عدل الاتحاد العماني لكرة القدم موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد إلى يوم 28 مايو وذلك تلبية لمتطلبات عدد من الاندية بتغيير الموعد وشكل الاجتماع بعد ان اقر الاتحاد مسبقا بان يكون الاجتماع عبر برنامج زووم ولم يحدد الاتحاد في بيانه حتى الان آلية انعقاد الاجتماع سواء بالحضور أم عن طريق برنامج زووم.

وتضمن بيان الاتحاد: إشارةً الى ما ورد في المادة 26 للفقرات (3،2،1) من النظام الأساسي للاتحاد المعتمد من الجمعية العمومية للاتحاد في مارس 2015م فقد أرسل الاتحاد العماني لكرة القدم الدعوات الى رؤساء الأندية بتاريخ 1 مارس 2021م لحضور الاجتماع العادي السنوي للجمعية العمومية لعام 2021 المقرر من مجلس إدارة الاتحاد ليعقد بتاريخ 30 أبريل 2021م وتم إرسال جميع المستندات للاجتماع منذ تاريخ 31 مارس 2021م استناداً على هذا النظام وفي ضوء المستجدات المتعلقة بجائحة كورونا وقرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع جائحة كورونا ( كوفيد-19) الصادرة قبل شهر رمضان المبارك باستمرار الإغلاق الليلي وحظر الأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال الشهر الفضيل وعلى ضوء هذه المستجدات قام مجلس إدارة الاتحاد بتعديل آلية الحضور للاجتماع حرصاً على سلامة وصحة الجميع ليكون عبر الاتصال المرئي بعد التنسيق مع الجهات المختصة بالسلطنة وإبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم وقد أبدت كل تلك الجهات موافقتها على ذلك كما ان قرار اعتماد الآلية لعقد الاجتماع قد تم اتخاذه من واقع أحكام المادة 74 من النظام الأساسي للاتحاد ، إلاّ أن عددا من الأندية الأعضاء طلب من الاتحاد بخطابات رسمية بأن تكون آلية الاجتماع حضورياً وليس افتراضياً وتقديراً من مجلس إدارة الاتحاد لدور الأندية وحرصاً وتعاوناً من المجلس فقد تقرر تعديل موعد الاجتماع ليعقد يوم الجمعة الموافق 28 مايو 2021م الساعة العاشرة صباحاً بنفس المستندات المرسلة سابقاً متمنين للجميع الصحة والسلامة والعافية .

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