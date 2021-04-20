نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة في الدوري المصري وقائمة غيابات الشياطين الحمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة في الدوري المصري حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة غدًا الأربعاء، من أجل حسم موقفه في صدار ترتيب الدوري المصري والفوز بالثلاثة نقاط لتعزيز الفارق بينه وبين الفارس الأبيض.

مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة

ويدخل النادي الأهلي المباراة ضد سموحة برصيد 30 نقطة جمعها من 12 مباراة بفارق 3 نقاط عن النادي الزمالك المتصدر لترتيب الدوري الممتاز بـ33 نقطة، لكن بفارق 3 مباريات مؤجلة للشياطين الحمر.

قائمة غيابات الأهلي

وخلفت مباراة الأهلي والزمالك الماضية في تعزيز غياب لاعبيه ليترفع عدد غيابات النادي الأهلي إلى 12 لاعبًا بعد انضمام عمرو السولية، وأيمن أشرف لقائمة الغيابات بسبب الإصابة بشد قوي بجانب الإرهاق الشديد، بالإضافة إلى أحمد رمضان بيكهام للإيقاف.

كما تضم قائمة غيابات الفريق قبل حلول موعد مباراة الأهلي وسموحة، كلا من: علي معلول محمد هاني وياسر إبراهيم للإصابة بشد في العضلة الضامة وجونيور أجايى ومحمود وحيد للإصابة في العضلة الخلفية.

فيما يستمر غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي عن اللحاق بقائمة الفريق بسبب تأكد إصابته بفيروس كورونا، وسط توقعات بإمكانية مشاركته في حالة تأكدت سلبية المسحة الخاصة به، كما يغيب حمدي فتحي للإصابة بكسر في ذراعه.

ويستمر في الغياب كل من كريم نيدفيد، ومحمد محمود نتيجة لعدم انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص بهما بسبب الإصابة بغضروف في الركبة لنيدفيد، وقطع في الرباط الصليبي لمحمود

استعداد سموحة لمباراة الأهلي

في المقابل دخل فريق سموحة مساء اليوم معسكرا مغلقا ضمن استعداداته لمباراة النادي الأهلى، من أجل اقتناص نقاط الفوز الثلاث لتعزيز موقفه في اقتحام المربع الذهبي لترتيب الدوري المصري للمرة الأولى.

ويحتل سموحة المركز الثامن في الدوري المصري برصيد 24 نفطة بفارق 3 نقاط عن صراع المربع الذهبي لترتيب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة

ويحل موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز الموسم الجاري 2020-2021، الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.