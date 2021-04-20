نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والشرطة العراقي القادمة 2021/04/21 // لقاء الجريحين والفرصة الأخيرة للعودة في المقال التالي
موعد مباراة الأهلي والشرطة العراقي، تترقب جماهير كلا الفريقين اللقاء المصيري فوضع الفريقين في المجموعة الثالثة التي تضم معهما أستقلال طهران، والدحيل القطري، صعب جداً فالفريقين يحتلان المركز الثالث والرابع الأهلي لا سبيل أمامه إلا الفوز في اللقاءات القادمة إذا أراد الاستمرار في البطولة، بعد أن حصد نقطة وحيدة من مباراتين، والشرطة وضعه أسوأ فلم يحصل على أي نقطة من المباراتين، سوف تنقل المباراة عبر منصة GSA LIVE، لذا فالمباراة من المتوقع أن تشهد صراع كبير بين الفريقين، لأنها الفرصة الأخيرة لكلا الفريقين في البقاء في دائرة الضوء.
موعد مباراة الأهلي والشرطة العراقي
- 22.15 بتوقيت القاهرة.
- 23.15 بتوقيت مكة المكرمة.
- 24.15 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.
ترتيب المجموعة قبل لقاء اليوم
|الفريق
|الترتيب
|أستقلال طهران
|المركز الأول برصيد 6 نقاط من فوزين
|الدحيل القطري
|المركز الثاني برصيد 4 نقاط من الفوز على الشرطة والتعادل مع الأهلي
|أهلي جدة
|المركز الثالث برصيد نقطة واحدة من التعادل مع الدحيل والخسارة من أستقلال طهران
|الشرطة العراقي
|المركز الرابع والأخير بدون رصيد من هزيمتين من أستقلال طهران والدحيل القطري
مباراة الأهلي ضد الشرطة مباراة الفرصة الأخيرة
صرح المدير الفني لفريق أهلي جدة الروماني ريجيكامب، أن مواجهتي الشرطة العراقي في الجولتين الثالثة والرابعة الفوز بهما هو مفتاح الصعود، وأشاد بفريق الشرطة العراقي وطالب اللاعبين بالتركيز في المباراة، وقال أنه يريد بناء روح معنوية عالية لفريق الأهلي في الفترة القادمة للتأهل إلي الدور ثمن النهائي.
موعد مباراة الأهلي والشرطة العراقي ومعلق المباراة
- المباراة ” الشرطة * الأهلي.
- المنافسة : الجولة الثالثة من دوري أبطال أسيا.
- القناة الناقلة : منصة gsa live.
- ملعب المباراة : أستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”.
- موعد المباراة : 22.15 بتوقيت القاهرة، 23.15 بتوقيت مكة المكرمة.
- معلق المباراة : المعلق السعودي الشهير جعفر الصليح.
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