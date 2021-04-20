موعد مباراة الأهلي والشرطة العراقي القادمة 2021/04/21 // لقاء الجريحين والفرصة الأخيرة للعودة

موعد مباراة الأهلي والشرطة العراقي، تترقب جماهير كلا الفريقين اللقاء المصيري فوضع الفريقين في المجموعة الثالثة التي تضم معهما أستقلال طهران، والدحيل القطري، صعب جداً فالفريقين يحتلان المركز الثالث والرابع الأهلي لا سبيل أمامه إلا الفوز في اللقاءات القادمة إذا أراد الاستمرار في البطولة، بعد أن حصد نقطة وحيدة من مباراتين، والشرطة وضعه أسوأ فلم يحصل على أي نقطة من المباراتين، سوف تنقل المباراة عبر منصة GSA LIVE، لذا فالمباراة من المتوقع أن تشهد صراع كبير بين الفريقين، لأنها الفرصة الأخيرة لكلا الفريقين في البقاء في دائرة الضوء.

موعد مباراة الأهلي والشرطة العراقي

22.15 بتوقيت القاهرة.

23.15 بتوقيت مكة المكرمة.

24.15 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب المجموعة قبل لقاء اليوم