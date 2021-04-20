انطلاق دوري الشهيد هلال

انطلاق دوري الشهيد هلالانطلقت على ملعب الظرافي بأمانة العاصمة اليوم الدوري الرمضاني للشهيد عبد القادر علي هلال لكرة القدم في نسخته الخامسة، ينظمه على مدى أسبوعين المبادرة الشبابية للشهيد هلال بإشراف مكتب الشباب والرياضة بالأمانة.

تشارك في الدوري الذي يقام بنظام الكل مع الكل، ثمان فرق من مديريات الأمانة، تم تقسيمها إلى مجموعتين يتأهل الأول من كل مجموعة إلى المباراة النهائية.

وأشار وكيل وزارة الشباب لقطاع الشباب محمد الصرمي إلى أن دوري الشهيد هلال الرياضي الرمضاني يأتي للتذكير بكافة شهداء الوطن ومنهم الشهداء عبدالقادر هلال والجايفي والذفيف ضحايا العدوان على الصالة الكبرى والشهداء الملصي والقوبري وغيرهم.

وأشاد بدور كل من ساهم ونظم وشارك في منافسات البطولة التي تسهم في تنمية مهارات الشباب والرياضيين وقدراتهم الفنية والبدنية في لعبة كرة القدم.

فيما أوضح رئيس اللجنة المنظمة للبطولة طه الدرم أن دوري الشهيد هلال الرمضاني يأتي تخليداً للشهيد هلال .. مشيراً إلى أنه يشارك في الدوري 144 لاعباً من مختلف مديريات أمانة العاصمة.

ولفت إلى أنه تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين الأولى فرق الشهداء صادق الجريزع، أبو صلاح القوبري، طه الدرة، علي الذفيف، فيما ضمت المجموع الثانية فرق الشهداء عبدالقادر هلال، علي الجائفي، أبو حرب الملصي، وعاطف البليلي.

وافتتحت البطولة بمباراتين ضمن المجموعة الأولى، أسفرت عن فوز فريق الشهيد علي الذفيف علي فريق الشهيد صادق الجريزع بهدفين دون مقابل، فيما تعادل فريقا الشهيد أبو حرب الملصي والشهيد علي الجائفي بهدف لمثله في المباراة الثانية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر افتتاح الدوري مدير النشاط النوعي بوزارة الشباب عبدالوهاب الحواني ومدير مكتب الشباب والرياضة بالأمانة عبدالله عبيد ومدير الإعلام بالأمانة عبدالله الفايق ونائبا مدير مكتب الشباب بالأمانة محمد أبو عسكر وحمزة جحاف وعبدالله الدبب ووليد محمد الدبب من أسرة الشهيد عبدالقادر هلال.

