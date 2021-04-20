موعد مباراة ريال مدريد وقادش اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يخرج فريق ريال مدريد لملاقاة قاديش اليوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2021 في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الأسباني، حيث تستمر المنافسة على صدارة ترتيب الليغا بين المتصدر حاليا فريق أتلتيكو مدريد الذي يلاقي هويسكا غدا في نفس الجولة، وفريق برشلونة صاحب المركز الثالث الذي يلتقي خيتافي في مباراة قوية، وحامل اللقب ريال مدريد صاحب المركز الثاني حاليا بفارق ثلاث نقاط عن الروخيبلانكوس، ويأمل الميرنجي في تحقيق فوز ضد قادش يأخذ به الثأر من خسارته أمامه في مباراة الذهاب على ملعبه بالجولة السادسة بهدف دون رد، وسينطلق موعد مباراة ريال مدريد وقادش اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد ضد قادش اليوم في مباراة قوية يأمل فيها رفاق زيدان في تحقيق فوز، يعودوا به لمسار الانتصارات من جديد بعد التعادل في الجولة الماضية خارج ملعبه ضد خيتافي سلبيا، ليفقد نقطتين هامتين، ويتسع فارق النقاط مع أتلتيكو إلى ثلاث نقاط بدلا من نقطة وحيدة، ويأمل زيزو ورفاقه في نغمة الانتصارات بعد أن تعادل للمباراة الثانية على التوالي بعد التعادل ضد ليفربول في المباراة قبل الماضية سلبيا، ولكنه تمكن من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا رغم ذلك بسبب تمكنه من تحقيق الفوز ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليواصل مشواره في التشامبيونزليج بنجاح.

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أكد في تصريحاته بالمؤتر الصحفي السابق لمباراة الريال وقادش عن استمرار غياب لاعبه هازارد بسبب عدم اكتمال جاهزيته، بالإضافة إلى غياب لاعب الوسط الألماني توني كروس، بينما سيستعيد الميرنجي كلا من فاران، وكارفخال بعد تعافي الفرنسي من فيروس كورونا، وتعافي الإسباني من الإصابة، وتقام مباراة الميرنجي وسط ضجة كبيرة بسبب الإعلان عن إطلاق دوري السوبر ليج الأوروبي الجديد من قبل رابطته، ولكن زيدان رفض التعليق على موقفه من تلك البطولة في المؤتمر، مؤكدا أنه يركز فقط في عمله مع الفريق في المباريات بشكل مستمر.

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موعد مباراة ريال مدريد وقادش اليوم

9:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

10:00 توقيت مصر، والسودان.

11:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، والأردن.

00:00 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد قادش