موعد ماتش الأهلي وسموحة اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري

يستضيف ستاد السلام مباراة الاهلي وسموحة اليوم الاربعاء 21 أبريل 2021 في مباراة مؤجلة من الجولة الحادية عشر في الدوري المصري، حيث يأمل رفاق موسيماني في تحقيق الفوز في مبارياتهم المؤجلة في البطولة للانقضاض على صدارة ترتيب البطولة المتواجد فيها حاليا فريق الزمالك بفارق ثلاث نقاط فقط عن الأهلي الذي خاض ثلاث مباريات أقل من منافسه التقليدي الذي تلقى الخسارة مؤخرا أمام الأهلي في مباراة قمة مؤجلة من الجولة الرابعة، حيث تمكن محمد شريف من تسجيل هدفين للأهلي مقابل هدف سجله شيكابالا ليواصل الفريق الاحمر تفوقه على الزمالك للمباراة الثانية على التوالي بعد الفوز أمامه في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وسينطلق موعد ماتش الأهلي وسموحة اليوم في التاسعة والنصف بتوقيت مصر.

الأهلي يواصل مشواره في الدوري المصري بملاقاة فريق سموحة في مباراة قوية يتسلح فيها الشياطين الحمر بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من تحقيق الفوز ضد الزمالك في القمة، بعد مباراة قوية يظل الفوز بها له مذاق خاص، ويأمل الأهلي في استغلال معنويات لاعبيه المرتفعة في مواصلة تفوقه ضد سموحة الذي التقى من قبل مع الأهلي في 24 مباراة بكاقة البطولات، تمكن الفريق السكندري من تحقيق ثلاث انتصارات فقط فيها، وتعادل الفريقان في سبع مباريات، وحقق الأهلي الفوز في 14 مباراة آخرها وديا في يوليو المقبل برباعية دون رد، بينما آخر الانتصارات الرسمية بينهما كانت في الجولة الثامنة عشر بالدوري الموسم الماضي، وحقق فيها الأهلي تعادل صعب بهدف لكل فريق سجله عمرو السولية في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل ليعادل هدف يوسف ديوب.

فريق سموحة لن يكون خصما سهلا للشياطين الحمر في المباراة في ظل سعيه تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد أن حاد عن ذلك المسار في الجولتين الماضيتين بتعادله ضد مصر المقاصة بهدف لكل فريق سجله محمد عبد المطلب لسموحة الذي تعادل في آخر مبارياته ضد غزل المحلة، وانتهت بنفس النتيجة بالتعادل بهدف لكل فريق سجله رجب نبيل.

ترتيب الدوري المصري الآن

موعد ماتش الأهلي وسموحة اليوم

9:30 توقيت مصر، وليبيا.

10:30 توقيت مكة المكرمة، الكويت، فلسطين، قطر، البحرين، والعراق.

11:30 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي وسموحه