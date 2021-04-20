موعد مباراة يوفنتوس وبارما القادمة 21 أبريل والقنوات الناقلة في الدوري الإيطالي

موعد مباراة يوفنتوس وبارما، يستضيف ملعب “أليانز ستاديوم”، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثون بالدوري الإيطالي، ويدخل البيانكونيري اللقاء بعد خسارة مفاجئة له في المباراة السابقة أمام أتالانتا بهدف نظيف، ويسعى اليوفي نحو الفوز بالمباراة والحصول على نقاط المباراة الثلاث، حيث يحتل اليوفي المركز الرابع برصيد 62 نقطة، بينما يدخل بارما المباراة وهو في المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة، ويرغب في تحقيق المفاجئة والفوز على اليوفي الكبير، وإضافة ثلاث نقاط مهمين وغاليين قد تحميه من شبح الهبوط، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز اليوفي بأربعة أهداف دون رد، ويسعى لتكرار الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث.

موعد مباراة يوفنتوس وبارما

يستضيف ملعب “أليانز ستاديوم” أحداث اللقاء المنتظر، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل في التوقيتات التالية:

الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

التاسعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

العاشرة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات وسلطنة رمضان.

السابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

السادسة حسب التوقيت العالمي “جرينتش.

تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام برما

حراسة المرمى:- بوفون.

خط الدفاع:- أليكس ساندرو – ماتايس دي ليخت – دانيلو – بونوتشي.

خط الوسط:- آرون رمزي – أرتور – رودريجو بنتابكور – خوان كواد رادو.

خط الهجوم:- رونالدو – ديبالا.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الرائدة في مجال الإعلام الرياضي، حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي، في منطقة شمال أفريقيا والوطن العربي، وسوف تنقل المباراة على شاشة القنوات التالية:

beIN Sports HD 6.

beIN Sports Premium 1 HD.

beIN Sports Connect.

ويتولى التعليق على المباراة المعلق المتميز “حسن العيدروس”.

بطاقة مباراة يوفنتوس ضد بارما