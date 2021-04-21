موعد مباراة الأهلي وسموحة القادمة الأربعاء 21 أبريل والقنوات الناقلة في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي وسموحة القادمة، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري، وذلك ضمن مؤجلات الأسبوع الحادي عشر من الدوري الممتاز، يدخل المارد الأحمر اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين لهدف في المباراة السابقة، يسعى المدير الفني للأحمر بيتسو موسيماني إلى تحقيق الفوز، والحصول على ثلاث نقاط مهمين في الدوري، وانتزاع الصدارة من الزمالك المتصدر حالياً بفارق ثلاث نقاط، لكن الشياطين الحمر قد خاضوا مباريات أقل عن الزمالك بثلاث مباريات، مما يعن أن الأهلي في حالة فوزه بالمؤجلات سوف يتصدر الدوري بفارق 6 نقاط، وفي المقابل يدخل سموحة اللقاء على أمل الفوز بالمباراة، وتحقيق مفاجئة كبيرة بالفوز على زعيم أفريقيا، يدخل سموحة لقاء الأهلي وهو محتل المركز الثامن برصيد 24 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وسموحة القادمة

يستضيف استاد السلام أحداث لقاء الأهلي وسموحة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 21 أبريل 2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

21:30:- الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

22:30:- الساعة العاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والكويت وفلسطين والأردن والبحرين.

23:30:- الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

20:30:- الساعة الثامنة ونصف بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

19:30:- الساعة السابعة ونصف بتوقيت “جرينتش”.

ترتيب الجدول المصري

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 15 10 3 2 19 8:24 16 33 2 الأهلي 12 9 3 0 22 6:25 19 30 3 المصري البورسعيدي 18 7 8 3 16 13:22 9 29 4 الاتحاد السكندري 17 8 4 5 17 20:22 2 28 5 بيراميدز 17 6 9 2 17 17:23 6 27 6 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 7 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25 8 سموحة 17 4 12 1 17 17:24 7 24 9 إنبي 17 6 6 5 17 18:19 1 24 10 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 11 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 12 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 13 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 14 وادي دجلة 18 3 7 8 16 22:15 -7 16 15 المقاولون العرب 17 4 3 10 17 25:17 -8 15 16 البنك الأهلي 17 2 8 7 17 20:14 -6 14 17 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 18 الانتاج الحربي 17 2 6 9 17 30:13 -17 12

القنوات الناقلة

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تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للأهلي بيتسو موسيماني بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى:- علي لطفي.

خط الدفاع:- بدر بانون – أحمد رمضان بيكهام – رامي ربيعة – أكرم توفيق.

خط الوسط:- عمرو السولية – أليو ديانج – طاهر محمد طاهر – مجدي أفشة – حسين الشحات.

خط الهجوم:- محمد شريف.

بطاقة مباراة الأهلي وسموحة