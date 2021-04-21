نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجآت مدوية في مباراة الاهلي وسموحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة فاز المارد الأحمر على الغريم التقليدي، نادي الزمالك بنتيجة هدفين مُقابل هدف، وشهدت هذه المباراة العديد من الأحداث أهمها كتابة شهادة ميلاد جديدة للاعب محمد شريف مُهاجم النادي الأهلي، بالإضافة إلى تألق الحارس البديل على لطفي عن طريق تصديه لضربة الجزاء بالإضافة لإنقاذ المرمى من هدف مُحقق، وشهدت أيضاً تألق من بيتسو موسيماني الذي لم يُهزم في تاريخ مواجهاته مع نادي الزمالك سوى مرة واحدة فقط.

وعلى الصعيد الآخر، شهدت مباراة القمة التي جمعت بين القطبين، تراخى غير طبيعي من لاعبي نادي الزمالك في الشوط الأول، وبناء ً عليه بدأ النادي الأهلي في التهديف، ثم أحرز شيكابالا جول التعادل ولكن بعد أقل من دقيقتين أحرز محمد شريف الهدف الثاني.

وتستمر مواجهات النادي الأهلي، والتي يزحف بها نحو القمة، من أجل اعتلاء صدارة ترتيب الأندية في الدوري المصري الممتاز، ويلتقي النادي الأهلي مع نادي سموحة، ضمن الجولات المؤجلة للنادي الأهلي

موعد مباراة النادي الأهلي وسموحة في الدوري العام

يلتقي النادي الأهلي مع نادي سموحة اليوم يوم الأربعاء، الموافق الحادي والعشرين من شهر أبريل الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والعاشرة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر والنصف بتوقيت جرينتش.

تشكيل الأهلي أمام سموحة

قد اعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن تشكيلة مباراة الأهلي وسموحة، وهذه المباراة تشهد عودة محمد الشناوي بعد غياب لقائين بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجاء التشكيل كالآتي:-

حراسة المرمى:- محمد الشناوي- على لطفي- مصطفي شوبير.

خط الدفاع:- بدر بانون- رامي ربيعة- أيمن أشرف- سعد سمير.

خط الوسط:- أليو ديانج- عمرو السولية- أكرم توفيق- وليد سليمان- أفشة- ناصر ماهر- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر- أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: والتر بواليا- مروان محسن- محمد شريف- محمود كهرباء- صلاح محسن.