نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة (الأهلي السعودي × الشرطة العراقي) اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشهد اليوم الأربعاء مباراة حاسمة للغاية فيما بين فرقتي الأهلي السعودي والشرطة العراقي، تجري المباراة ضمن “دوري أبطال آسيا”، ويسعى كلاً من الفريقين لإحراز التقدم علي الفريق الآخر والفوز عليه بسبب النتائج السيئة التي حققها مؤخراً كلاً من الناديين، ننشر لكم خلال هذا المقال موعد المباراة بجانب القنوات الناقلة والتردد.

مباراة الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي

يُعتبر نادي الأهلي السعودي هو ضيف نادي الشرطة العراقي ضمن المباراة التي ستقام اليوم الأربعاء الموافق 21 أبريل لعام 2021، وبالتحديد في ملعب “الجوهرة المشعة” والمتواجد في مدينة الملك عبد الله الرياضية.

يلزم علي نادي الأهلي السعودي أن يتمكن من إحراز الفوز والتقدم علي نادي الشرطة العراقي، حتي تمكن من الخروج من تلك الأزمة والعقدة التي وقع بها لكي لا تزداد سوءاً عليه.

النادي الفائز سيتمكن من الحصول علي 3 نقاط، ومن المتوقع أن تكون المباراة حماسية جداً لأن كلا الفريقين حققا نتائج سيئة ويسعى كل واحدٍ منهما للفوز علي الآخر حتي يتمكن من الحصول علي الـ 3 نقاط لتساهم في رفع ترتيبه ومكانته في الدوري.

حتي الآن تمكن أهلي جدة من احتلال “المركز الثالث” في مجموعته بنقطة واحدة، تمكن من الحصول عليها من خلال إحراز التعادل في إحدى المباريات السابقة له. في حين أن الشرطة العراقي قد تمكن من الفوز في مباراة الإياب بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي اليوم الأربعاء 21-4-2021

ستُقام المباراة علي أرض ملعب “الجوهرة المشعة” المتواجد في (مدينة الملك عبد الله الرياضية) اليوم الأربعاء، حيث أنها ستُقام مساءً في التوقيتات التالية:

الساعة 11:15 مساءً (بتوقيت مكة المكرمة)

الساعة 10:15 مساءً (بتوقيت القاهرة “مصر”)

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي السعودي والشرطة العراقي

سيتم نقل مباراة (الأهلي السعودي × الشرطة العراقي) علي موقع القناة السعودية GSA Live، يُرجي العلم أنه سيتم بثها بشكل مباشر عبر الإنترنت نظراً لعدم توفر قنوات لها علي القمر الصناعي.

يُمكنكم مشاهدة المباراة من خلال (الكمبيوتر/ الهاتف المحمول) إذ أن GSA Live يتوفر علي موقع إلكتروني يُمكنك الولوج إليه من أي مكان. وكذلك تم إطلاق تطبيق له علي كلاً من Google Play Store وكذلك Apple Store.