الاتحاد الآسيوي يختار أطقم تحكيمية عمانية لإدارة مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي

اختار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حكامنا الدوليين محمود المجرفي للساحة وعبدالله الشماخي كحكم مساعد ضمن الحكام الذين سيديرون مباريات مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي 2021 ضمن لقاءات المجموعة السادسة والتي تقام في مدينة دوشنبيه عاصمة طاجيكستان خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو القادم.

كما تم اختيار الدوليين خالد الشقصي للساحة ورشاد الحكماني كمساعد ضمن الحكام الذين سيديرون مباريات المجموعة السابعة التي تقام مبارياتها في هونج كونج في الفترة من 14 إلى 20 مايو.

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