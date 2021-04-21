الفيصل الزبير ينهي التجارب الحرة للبطولة الدولية المفتوحة GT بنجاح

في الرياضة 21 أبريل,2021

أنهى المتسابق الدولي الفيصل الزبير التجارب الحرة التي أقيمت بمدينة برشلونة الاسبانية وسط مشاركة المتسابقين المشاركين في البطولة الدولية المفتوحة GT والتي من المقرر ان تنطلق يوم 15 بافتتاح الموسم بسباق بول ريكارد الفرنسية.

وشارك الفيصل الزبير مع زميله الاسباني سوشك في التجارب التي استمرت لمدة يومين مع فريق ليخر لسباقات السيارات وأجرى المتسابقون التجارب على السيارة الجديدة البورشه من فئة GT3R التي يشارك فيها الفريق في هذه البطولة للمرة الأولى.

وفي اليوم الأول من التجارب أجرى الفيصل التجارب على السيارة والتاقلم معها واختبارها بشكل جيدة وفي اليوم الثاني من التجارب خاض الجميع تجارب شبه رسمية وبمعدلات سرعة أكبر من اليوم الأول ورغم التجارب وصول الفريق الى مراكز متقدمة في ظل عدم وضع كافة التجهيزات اللازمة للسباقات الرسمية من حيث اختبار السيارة بالاطارات الرسمية بالإضافة الى نوعية البنزين المعتمدة في السباقات وركز الفريق على تجريب السيارة وقدم الفيصل وزميله مستوى جيد وحققا معدلات سرعة جيدة بين المتسابقين المشاركين.

واكد الفيصل الزبير بان التجارب كانت ناجحة على مدار اليومين وخاصة في اليوم الثاني الذي تم تجريب السيارة بشكل اكبر من حيث معدلات السرعة والتبادل بين السائقين بالإضافة الى الاستماع الى إرشادات الجهاز الفني للفريق الذي وجه بشكل جيد وتم التأقلم مع السيارة وتبشر تلك التجارب بتحقيق نتائج جيدة في البطولات الرسمية.

وأشار الفيصل بأن الفريق الفني ابدى ارتياحه التام من تلك التجارب وباداء السائقين اللذين حققا المعدلات المطلوبة في ظل عدم خوض الجميع التجارب بكل تجهيزاتهم الفنية المعتادة في السباقات الرسمية وخرجنا من تلك التجارب بالفائدة المرجوة رغم التوقف الطويل عن قيادة سيارات السباقات.

وأضاف الفيصل باننا نامل في أولى الجولات بفرنسا تحقيق نتيجة جيدة رغم اننا ندرك المنافسة القوية في هذه البطولة من أصحاب الخبرة ونحن في فريق ليخنر نشارك للمرة الأولى وعلى سيارة البورشة الضيف الجديد في هذه البطولة وهناك مؤشرات جيدة من الجميع بان يكون للفريق مكانة جيدة في هذه البطولة.

وستكون أولى السباقات التي سيخوضها الفيصل الزبير وزميله سوشك في البطولة عبر المحطة الأولى بسباق بول ريكارد الفرنسية يومي 15 و16 من شهر مايو القادم من اصل 14 سباقا في عدد من الدول الأوروبية موزعة على سبع جولات تقام على الحلبات الرسمية التي تقام فيها سباقات الفورمولا 1 وتحظى البطولة الدولية المفتوحة باهتمام كبير من قبل السائقين وأخرجت العديد من ابطال العالم في سباقات السيارات المختلفة وهو أحد سباقات التحمل المعروفة دوليا ويقام على مدار 70 دقيقة في كل سباق.