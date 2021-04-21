اليوم عمومية الأولمبية العُمانية تعقد اجتماعها الاعتيادي للعام 2021

تعقد اللجنة الأولمبية العُمانية صباح اليوم اجتماع الجمعية العمومية الاعتيادي بمقر الأكاديمية الأولمبية العُمانية بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية للجنة، حيث سيتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع من بينها التصديق على المحضر السابق لاجتماع الجمعية العمومية للجنة الذي عُقد بتاريخ 24 ديسمبر من العام المنصرم 2020م، واستعراض التقرير السنوي عن الوضع الإداري وأنشطة اللجنة الأولمبية التي نفذت خلال العام الماضي، ومشروع الأنشطة المختلفة لهذا العام ٢٠٢١م.

كما سيتم عرض قوائم الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية 2020م مرفقًا بتقرير مدقق الحسابات المعتمد باللجنة وليتم اعتماده من قِبل أعضاء الجمعية، بالإضافة إلى استعراض مشروع ميزانية اللجنة التقديرية وأنشطتها لهذا العام 2021م.

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