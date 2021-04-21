نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال آسيا 2021: مسحتان سلبيتان من أجل التأكيد على المشاركة في مباريات الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة دوري أبطال آسيا 2021 وحسب ما أعلن عنه صالح الحارثي رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه يتعين على جل اللاعبين الذين لديهم إصابات بفيروس كورونا التمكن من الحصول على مسحة سلبية بعد مرور اثنان وسبعون ساعة من آخر اختبار إيجابي خضع له اللاعب وبعدها الحصول على مسحة ثانية بعد مرور أربعة وعشرون ساعة من أجل التأكيد على المشاركة في مباريات الدوري الآسيوي للأبطال والمقامة بعض مبارياته لمنطقة الغرب بنظام التجمع بالمملكة العربية السعودية.

صالح الحارثي يؤكد بخصوص مشاركة اللاعبين في دوري أبطال آسيا 2021

وقال رئيس اللجنة الطبية الحارثي: أي لاعب تظهر عليه نتيجة المسحة الطبيبة الخاصة به إيجابية سوف يخضع للعزل مباشرة، على أن ينتظر مدة اثنان وسبعون ساعة وإجراء مسحة طبية أخرى، فإن ظهرت نتيجة المسحة الطبية إيجابية فسيتم إجراء مسحة خلال أربعة وعشرون ساعة، فإن ظهرت سلبية فسوف يعود اللاعب لمعسكر تدريب فريقه.

واظاف صالح الحارثي: أما بخصوص مشاركة اللاعب في تدريبات فريقه فهذا القرار راجع للجهاز الطبي لكل فريق، وفي حالة استمرار النتيجة الإيجابية للتحليل، فيتابع اللاعب إجراء المسحة الطبية كل اثنان وسبعون ساعة حتى ظهور النتيجة سلبية، بعدها يتم إجراء مسحة طبية بعد مرور24 ساعة للحصول على تأكيد من النتيجة السلبي، ويستطيع بعدها اللاعب المشاركة مع فريقه.

النصر يؤكد إصابة عديد لاعبيه المشاركين في دوري دوري أبطال آسيا 2021

يذكر أنا النادي السعودي النصر قد أعلن يوم أمس زيادة عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا إلى 9 لاعبين، من بينهم اللاعب عبد الرحمان العبيد الظهير الأيسر للفريق الأصفر وكذلك حارس مرمى الفريق والمهاجم البريكان واللاعب علاوي وأسامة الخلف، وستطاع نادي النصر تحقيق نتيجة التعادل 1-1 ضد النادي الإيراني فولاذ خوزستان، وبهذه النتيجة أصبح في صدارة مجموعته برصيد خمسة نقاط متساويا مع فولاذ خوزستان ويبتعد عن نادي السد بفارق نقطة وحيدة.

الحارثي إتخاذ جميع تدابير الوقاية

كما أوضح الحارثي: بأن إتحادة الكرة السعودي يقوم بعمل جبار وبالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وكل الجهات التي لها علاقة بالبطولة من أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقاية من فيروس كورونا حرصا على سلامة اللاعبين وكل من يشارك فيدوري أبطال آسيا 2021 من إداريين والجنة منظمة، وذلك عبر عمل فحوصات يومية لكل العاملين في الملاعب ومقاراتومقارناتومقارباتومغاراتومقامراتومقارعات إقامة اللاعبين كما تعمل اللجنة الطبية على تعقيم يومي للجميع المنشاءات.

يذكر أنه في النسخة الماضية للدوري، اعتبر فريق الهلال السعودي منسحبا بعد إصابة جل الطاقم الإداري واللاعبين وعدم تمكنه من توفير ثلاثة عشر لاعب لمواجهة نادي شباب أهلي دبي.