قرعة اولمبياد طوكيو.. مصر تقع في مجموعة صعبة بجانب الأرجنتين وإسبانيا

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محمد سياف - ابو ظبي - قرعة اولمبياد طوكيو- وقعت مصر في مجموعة صعبة إلى جانب منتخبات ثقيلة الوزن إسبانيا والأرجنتين وأستراليا في قرعة الأربعاء لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، والتي ستقام في يوليو المقبل، وصنف الفيفا يوم الجمعة منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في المركز الثالث قبل قرعة البطولة التي أقيمت في مدينة زيورخ السويسرية.

للاتحاد الدولي لكرة القدم يحدد تصنيف الفرق في قرعة اولمبياد طوكيو

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، فإن الترتيب مبني على أساس الأداء في بطولات كرة القدم الخمس الماضية بالإضافة إلى مكافأة لتلك الدول التي أنهت تصفياتها كأبطال قاريين، و يتم وضع الفرق الستة عشرة إلى أربع مجموعات كل مجموعة تحتوي على أربعة فرق بناءً على التصنيف كما أن البلد المضيف اليابان يتصدر المجموعة الأولى.

مصر في مجموعة الموت في قرعة اولمبياد طوكيو

المبدأ العام في قرعة كل دورة هو التأكد من عدم وجود أكثر من فريق واحد من نفس الاتحاد القاري، ويلعب المنتخب المصري مباراته الافتتاحية ضد إسبانيا في 22 يوليو قبل أن يواجه الأرجنتين بعدها بثلاثة أيام، فيما ستكون المباراة الثالثة ضد أستراليا في 28 يوليو.

علي أن يتأهل كلا الفريقين الأول والثاني من كل مجموعة إلى ربع النهائي.

ويذكر أن منتخب مصر إستطاع الفوز بالكأس الأفريقية تحت 23 سنة على أرضه وأمام جمهوره سنة 2019.

قرعة اولمبياد طوكيو

وجاء قرعة اليوم بالكامل على النحو التالي: