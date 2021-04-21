الدوري الإسباني: إشبيلية يهزم ليفانتي

الدوري الإسباني: إشبيلية يهزم ليفانتيتقدم إشبيلية للمركز الثالث مؤقتا في الدوري الاسباني لكرة القدم بفوزه على مضيفه ليفانتي بهدف وحيد في افتتاح منافسات المرحلة 31 اليوم الأربعاء.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد تقدم إشبيلية للمركز الثالث مؤقتاً برصيد 67 نقطة متساوياً مع ريال مدريد الذي يلعب لاحقاً أمام قادش، ومتأخراً بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو المتصدر الذي يستضيف هويسكا الخميس.

ويلعب برشلونة المتراجع للمركز الرابع مع مباراة مؤجلة، برصيد 65 نقطة أمام ضيفه خيتافي الخميس أيضاً.

وهو الفوز الرابع توالياً للنادي الأندلسي في سلسلة من 7 مباريات لم يذق خلالها طعم الخسارة في الدوري (6 انتصارات مقابل تعادل)، منذ سقوطه أمام إلتشي 1-2 في المرحلة 26.

كما حقق إشبيلية فوزه الـ 21 هذا الموسم والعاشر خارج معقله.

ومني ليفانتي الـ12 مع 38 نقطة، بخسارته الثانية توالياً بعد سقوطه أمام فياريال 5-1 في المرحلة 33 المقدّمة بعد قرار سابقاً من الرابطة المحلية، تحسباً لانخراط الاندية الاسبانية في مباريات أوروبية نهاية الشهر الجاري.

وفي مباراة ثانية، فاز أوساسونا على ضيفه فالنسيا 3-1.. وتقدم للمركز الثامن برصيد 40 نقطة، فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 35 نقطة في المركز الـ14.

