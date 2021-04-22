موعد مباراة أتلتيكو مدريد وهويسكا اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو مباراة اتلتيكو مدريد اليوم الخميس 22 أبريل 2021 ضد هويسكا ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الأسباني، حيث تشتد المنافسة على لقب البطولة قبل سبع جولات على نهايتها بين حامل اللقب ريال مدريد، برشلونة، ومتصدر جدول الترتيب حاليا فريق أتلتيكو مدريد الساعي لمواصلة الحفاظ على الصدارة بمواصلة الانتصارات على حساب فريق هويسكا، وتحقيق فوز لم يتمكن من تحقيقه أمامه في مباراة الذهاب بالجولة الرابعة على ملعب ألكوراز، حيث اكتفى وقتها بالتعادل سلبيا ضد هويسكا الذي التقى مع الروخيبلانكوس من قبل في ثلاث مباريات، حقق فيها رفاق سميوني الفوز في مبارتين، وتعادلا في مباراة، وسينطلق موعد مباراة أتلتيكو مدريد وهويسكا اليوم في الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

أتلتيكو مدريد يستضيف هويسكا في مباراة قوية يأمل فيها رفاق سيموني تحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعد العودة لذلك المسار أخيرا بعد غياب جولتين تلقى فيهما الخسارة خارج ملعبه أولا ضد إشبيلية بهدف دون رد عن طريق أكونيا، قبل تعادله خارج ملعبه ضد ريال بيتيس في الجولة التالية بهدف لكل فريق سجله كاراسكو لبيتيس قبل أن يعادل كرستيان تيلو النتيجة لبيتيس، ولكن الهنود الحمر تمكنوا من تحقيق فوز عريض في الجولة الماضية على ملعبهم ضد إيبار بخماسية دون رد تكفل بتسجيلها كلا من كوريا “هدفين”، كاراسكو، وماركوس لورنتي “هدفين” لتكون خير عودة للفريق إلى الانتصارات، ويقتنص ثلاث نقاط هامة رفع بها رصيده إلى 70 نقطة جمعها من خوض 31 مباراة، حقق فيها الفوز في 21 مباراة، وتعادل في سبع، وخسر ثلاث مباريات.

هويسكا يأمل في الخروج من مباراته ضد أتلتيكو بأفضل النتائج الإيجابية في ظل موفه الصعب حاليا في الدوري الأسباني، ومنافسته على الهبوط، حيث يتواجد هويسكا حاليا في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة جمعها من خوض 31 مباراة حقق فيها خمس انتصارات، وتعادل في 12 مباراة، وخسر 14 مباراة.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وهويسكا اليوم

6:00 توقيت الجزائر، والمغرب.

7:00 توقيت مصر، ولسيبيا.

8:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، الأردن، وفلسطين.

9:00 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وهويسكا