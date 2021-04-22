موعد مباراة برشلونة وخيتافي اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني مباراة برشلونة ضد خيتافي اليوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الأسباني الذي شهد بالأمس مباريات قوية في نفس الجولة جمعت في أهمها فريق ريال مدريد حامل اللقب خارج ملعبه ضد قادش، وانتهت بفوز الميرنجي بثلاثة أهداف دون رد ليتساوى حاليا في رصيد النقاط مع أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب الذي يلاقي فريق هويسكا في نفس الجولة اليوم، وسينطلق موعد مباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، حيث يأمل البلوغرانا في تحقيق الفوز والأخذ بالثأر من خسارته في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب خيتافي كولسيوم ألفونسو بيؤيز، وانتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف دون رد سجله ماتا من ركلة جزاء.

برشلونة ضد خيتافي في مباراة قوية يأمل فيها رفاق كومان في تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات منتشين بتمكنهم من تحقيق لقب كأس ملك أسبانيا منذ أيام على حساب فريق أتلتيك بيلباو، حيث أقيمت المباراة على ملعب كارتوخا وانته بفوز عريض للبارسا برباعية دون رد سجلها كلا من أنطونيو غريزمان، لوج دي يونج، بالإضافة إلى هدفين عن طريق ليونيل ميسي ليعود برشلونة إلى منصات التتويج للبطولة التي يحمل عدد مرات قياسي في تحقيق لقبها من جديد بعد غياب دام موسمين، محققا أولى بطولاته مع مدربه الهولندي كومان الساعي لاستعادة نغمة الانتصارات من جديد في الدوري الأسباني بعد الخسارة التي تلقاها في آخر مبارياته في الليغا في كلاسيكو الأرض ضد ريال مدريد بهدفين سجلهما بنزيمة، وتوني كروس مقابل هدف وحيد سجله مينجوزا للفريق الكتالوني.

فريق خيتافي يدخل مباراته ضد البارشا ساعيا لتكرار إنجازه في حصد النقاط من الثلاثس المتباري على لقب الليغا، حيث تمكن مؤخرا من تحقيق تعادل سلبي ضد أتلتيكو مدريد، وبنفس النتيجة تعادل في آخر مبارياته في الليغا على ملعبه ضد ريال مدريد.

جدول ترتيب الدوري الأسباني الآن

موعد مباراة برشلونة وخيتافي اليوم

9:00 توقيت المغرب، والجزائر.

10:00 توقيت مصر، وليبيا.

11:00 توقيت مكة المكرمة، العراق، والأردن.

00:00 منتصف الليل بتوقيت عمان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي