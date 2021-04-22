نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي ضد سموحة بنتيجة 2-1 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول ترتيب الدوري المصري- أدى خطأ من قبل حارس المرمى محمد الشناوي إلى خسارة الأهلي لأول مرة في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم حيث استقبلت شباكه هدفًا في اللحظات الأخيرة في الخسارة 2-1 أمام فريق سموحة المفعم بالنشاط والحيوية في مباراة اليوم.

تفاصيل مباراة الأهلي وسموحة

في الوقت الذي حاول فيه حامل اللقب الأهلي طيلة وقت المباراة التقدم إلى الأمام بشكل جماعي بحثًا عن الفوز، سجل مهاجم سموحة حسام حسن هف الفوز لفريقه، بعد خطا فادح من حارس الاهلي الشناوي الذي تعافى للتو من إصابة فيروس كورونا، حارس الاهلي أفضل لاعب في الموسمين الماضيين، تقدم بشكل مبالغ إلى خط المنتصف لإرسال ركلة حرة طويلة للهجوم، وتسببت جهوده وجرأته في إحداث فوضى في منطقة العمليات لفريق سموحه.

منح محمد عبد الحليم تقدمًا مفاجئًا لسموحة بعد عشرة دقائق من الشوط الأول، لكن الجناح حسين الشحات عادل النتيجة فريقه الأهلي في الدقيقة 33.

حاول الأهلي تكثيف هجوماته و الضغط لإدراك التقدم، لكن دفاع نادي سموحة كان دائما بالمرصاد وأفشل كل الهجومات الاهلاوية.

فشل الشياطين الحمر في الحفاظ على نفس نسق اللعب بعد فوزهم الرائع 2-1 في ديربي القاهرة على الزمالك يوم الأحد، مما أعطى الفرصة لمنافسهم للحصول على فارق ست نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري إذا إستطاعوا التغلب على متذيل الترتيب الإنتاج الحربي غدا الخميس، لكن نادي الأهلي سيتفوق على الزمالك بفارق ثلاث نقاط في حال فوزه بمبارياته المؤجلة.

في الدقيقة 94 أرسل حارس الاهلي الشناوي كرة طولية تم إبعادها من قبل دفاع سموحة من على من منطقة العمليات، وصلت الكرة لحسام حسن الذي أرسل تسديدة قوية من منتصف الملعب مباشرة في المرمى، مستغلا تقدم الحارس الشناوي.

ترتيب الدوري المصري بعد خسارة الأهلي ضد سموحة

1- الزمالك 33 نقطة.

2- الأهلي 30 نقطة.

3- المصري 29 نقطة.

4- الاتحاد 28 نقطة.

5- سموحة 27 نقطة.

6- بيراميدز 27 نقطة.

7- مصر المقاصة 26 نقطة.

8- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة.

9- إنبي 24 نقطة.

10- الجونة 24 نقطة.

11- غزل المحلة ف 24 نقطة.

12- أسوان 20 نقطة.

13- طلائع الجيش 17 نقطة.

14- وادي دجلة 16 نقطة.

15- المقاولون العرب 15 نقطة.

16- البنك الأهلي 14 نقطة.

17- الإسماعيلي 14 نقطة.

18- الإنتاج الحربي 12 نقطة.

في إنتظار المباراة المؤجلة للنادي الاهلي ومعرفة ما هو جديد جدول ترتيب الدوري المصري.