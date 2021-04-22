نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدارة الدوري الإسباني: ريال مدريد يتصدر الليلة بعد تفوقه على قادش بنتيجة 3-0 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني – وسط الضجة الإعلامية التي أحاطت بالدوري الأوروبي الممتاز، والتي قيل إن رئيس ناديه فلورنتينو بيريز سيكون رئيسًا له سافر إلى الجزء الجنوبي من إسبانيا يوم الأربعاء للعب ضد قادش في ملعب رامون دي كارانزا، مع العلم أن الفوز سيأخذهم إلى صدارة الدوري الإسباني، وهذا بالضبط ما فعلوه، بعد فوزهم 3-0.

كريم بنزيمة كان النجم المباراة، حيث سجل هدفين وقدم تمريرة الهدف الثالث، ليقود فريقه إلى صدارة جدول الترتيب الإسباني، بالتساوي مع غريمه أتلتيكو مدريد، الذي سوف يلعب مساء الخميس ضد ويسكا، حيث عوض لوس بلانكوس فارق 11 نقطة على أتلتيكو في الأشهر الماضية.

الدوري الإسباني تفاصيل مباراة ريال مدريد ضد قادش

منح المدرب زين الدين زيدان ، الثقة منذ البداية للاعبه أنطونيو بلانكو البالغ من العمر 20 عامًا، والذي تألق في أول ظهور له في نهاية الأسبوع الماضي حيث تم ترك إيسكو على مقاعد البدلاء ظهر في خط الوسط الذي كان يفتقد بالفعل لوكا مودريتش وتوني كروس مع بنزيمة فينيسيوس ورودريجو كالثلاثي الأمامي.

في الدقيقة 30، بدأ سجل بن زيمة هدف التقدم من ركلة جزاء حيث سدد الكرة في الشباك في مرمى الحارس جيريماياس ليديسما بعد أن أثبت حكم الفيديو المساعد أن إيزا داس لاعب قادش قد تخل بشكل عنيف فينيسيوس، وبعد ثلاث دقائق فقط وبالضبط في الدقيقة 33 عاد بنزيمة مرة أخرى وبتمريرة عرضية للظهير الأيسر ألفارو أودريوزولا ليسدد الكرة رأسية محكمة بين قدمي حارس مرمى قادش.

في الدقيقة السابعة والثلاثون أهدر لاعب ريال مدريد كاسيميرو فرصة لتسجيل الهدف الثالث مرة أخرى بعرضية من بنزيمة، و في الدقيقة 40 نجح كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثالث للميرنجي برأسية قوية جيدة في شبكة قادس ليجعل النتيجة 3-0.

تغييرات زيدان في مواجهة اليوم

تم إجراء أربعة تغييرات من قبل أصحاب الأرض خلال فترة الاستراحة، وخرجوا بقوة متجددة ، حيث اقترب تشوكو لوزانو بضربة رأس ، لكن المباراة كانت لصالح ريال مدريد ومدربه زيدان، مما سمح لهبالقيام بثلاثة تغييرات، منح داني كارفاخال فرصة المشاركة بعد عودته من الإصابة، إلى جانب أسينسيو وإيسكو، الآن ريال مدريد وبعد هذا الفوز الأخير ضد قادش أصبح في صدارة الدوري الإسباني.