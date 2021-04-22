موعد ماتش الزمالك والانتاج الحربي اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري

يستضيف ستاد السلام مباراة الزمالك اليوم الخميس الموافق 22 أبريل 2021 في الجولة السادسة عشر من مباريات الدوري المصري الذي شهد بالأمس مباراة قوية مؤجلة من الجولة الحادية عشر جمعت حامل اللقب فريق الأهلي ضد سموحة، وانتهت بفوز الفريق السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد ليقتنص من الأهلي ثلاث نقاط هامة تصب في مصلحة فريق الزمالك متصدر الترتيب حاليا بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الذي خاض مبارتين أقل من الفارس الأبيض، ويأمل رفاق كارتيرون في تحقيق الفوز ضد الانتاج متذيل جدول الترتيب للعودة لمسار الانتصارات في البطولة من جديد بعد أن حاد عنها في آخر مبارياته، وسينطلق موعد ماتش الزمالك والانتاج الحربي اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

الزمالك يلاقي الانتاج الحربي في مباراة قوية يأمل فيها رفاق شيكابالا تحقيق فوز ينسيهم مرارة الخسارة في مباراة القمة الأخير ضد منافسهم التقليدي الأهلي، حيث التقيا في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة على ستاد القاهرة الدولي في مبارا قوية انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف زحيد، حيث تقدم حامل اللقب أولا بهدف عن طريق محمد شريف في الدقيقة 21 عادله شيكابالا بعدها بعشر دقائق من هدف ماركة مباراة نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، ولكن محمد شريف عاد ليسجل هدف التقدم من جديد بعد هدف شيكا بأربع دقائق فقط، وفي الشوط الثاني أتيحت للزمالك فرصة معادلة النتيجة من ركلة جزاء، ولكن علي لطفي حارس الأهلي تصدى لتسديدة محمود علاء ليفقد الزمالك ثلاث نقاط هامة في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري بعد الخروج مؤخرا من دور المجموعات في دوري الأبطال.

فريق الانتاج الحربي يأمل في الخروج من مباراته ضد الزمالك بأقل الخسائر في ظل الموقف المتأزم للفريق المتواجد حاليا في ذيل جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة جمعها من خوض 17 مباراة حقق فيها انتصارين فقط، وتعادل في ست، وخسر تسع مباريات.

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موعد ماتش الزمالك والانتاج الحربي اليوم

9:30 توقيت مصر، والسودان.

10:30 توقيت مكة المكرمة، الكويت، قطر، فلسطين، والكويت.

11:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والانتاج