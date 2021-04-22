موعد مباراة أتليتكو مدريد اليوم – اتليتكو مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني الجولة 31

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن موعد مباراة أتليتكو مدريد اليوم ضد هيوسكا في الدوري الإسباني من ضمن مبارايات الجولة الحادية والثلاثون 31 في إطار مبارايات الدوري الأسباني، وستقام في هذه الجولة اليوم أيضا مباراة برشلونة ضد خيتافي، والتي يمكنك معرفة موعدها من الرابط موعد مباراة برشلونة وخيتافي الجولة 31 الدوري الأسباني، تابع معنا لتتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإسباني.

موعد مباراة أتليتكو مدريد اليوم

سيواجه اليوم متصدر الدوري الأسباني نادي أتليتكو مدريد فريق هويسكا في إطار منافسات الجولة 31 من منافسات الدوري الأسباني، وستقام المباراة على ملعب أتليتكو مدريد ملعب “متروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية مدريد، وستذاع المباراة في المواعيد التالية في يومنا هذا الخميس الموافق 22/4/2021:

الساعة الخامسة مساء بتوقيت غرينتش GMT.

الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية.

الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

الساعة الثامنة مساء بتوقيت فلسطين.

الساعة الثامنة مساء بتوقيت الأردن.

الساعة الثامنة مساء بتوقيت سوريا ولبنان والعراق.

الساعة السابعة مساء بتوقيت السودان.

الساعة الثامنة مساء بتوقيت اليمن.

الساعة السابعة مساء بتوقيت ليبيا.

الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

الساعة الثامنة مساء بتوقيت قطر.

الساعة الخامسة مساء بتوقيت موريتانيا.

القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد اليوم

وستقوم سلسلة القنوات القطرية بين سبورت بعرض المباراة على شاشاتها، كما إن المباراة سيتم عرضها أيضا على عدة قنوات مفتوحة، تابع لتتعرف على القنوات الناقلة للمبارة:

ترتيب الدوري الأسباني

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 31 21 7 3 7 20:57 37 70 2 ريال مدريد 32 21 7 4 6 24:56 32 70 3 إشبيلية 32 21 4 7 6 25:47 22 67 4 برشلونة 30 20 5 5 8 26:69 43 65 5 فياريال 32 12 13 7 6 36:49 13 49 6 ريال بيتيس 32 14 7 11 6 45:42 -3 49 7 ريال سوسييداد 31 12 11 8 7 33:48 15 47 8 أوساسونا 32 10 10 12 6 37:30 -7 40 9 غرناطة 30 11 6 13 8 50:36 -14 39 10 أتلتيك بيلباو 31 9 11 11 7 33:39 6 38 11 سيلتا فيغو 31 9 11 11 7 48:41 -7 38 12 ليفانتي 32 9 11 12 6 45:38 -7 38 13 قادش 32 9 9 14 6 48:27 -21 36 14 فالنسيا 32 8 11 13 6 47:40 -7 35 15 خيتافي 31 7 10 14 7 34:22 -12 31 16 ديبورتيفو ألافيس 32 7 9 16 6 48:27 -21 30 17 بلد الوليد 31 5 13 13 7 42:28 -14 28 18 هويسكا 31 5 12 14 7 46:31 -15 27 19 إلتشي 32 5 12 15 6 49:28 -21 27 20 إيبار 31 4 11 16 7 41:22 -19 23

وستقام المباراة اليوم بين فريقي أتليتكو مدريد وهويسكا، وسيدخل أتليتكو مدريد المباراة متصدرا الدوري الأسباني برصيد نقاط 70 نقطة، وعلى الجانب الآخر فإن هويسكا سيدخل المبارة وهو يصارع على الهبوط، حيث إن هويسكا في المركز الثامن عشر في الدوري الأسباني برصيد نقاط 31 نقطة، مما سيجعل أتليتكو مدريد اليوم في مباراته في موقف جيد، حيث إن أتليتكو مدريد أفضل على الأوراق في كل شيء، هذا بالإضافة لامتلاكه خط هجوم متميز يترأسه الهداف لويس سواريز.