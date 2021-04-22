تشكيل برشلونة أمام خيتافي المتوقع اليوم 22 أبريل والقنوات الناقلة في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة أمام خيتافي، يبحث محبي كرة القدم الإسبانية عن موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي، والتي يستضيف أحداثها ملعب “الكامب نو”، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، يعيش برشلونة حالة من السعادة بعد فوزه ببطولة كاس ملك إسبانيا، ويرغب في انتزاع الفوز والحصول على ثلاث نقاط مهمين، ليصل إلى المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإسباني، ويدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز الرابع، خلف أتلتيكو مدريد وريال مدريد وإشبيلية برصيد 65 نقطة، وفي المقابل يدخل خيتافي اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 31 نقطة، وفي هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني سوف نتعرف على تشكيل كتيبة ميسي المتوقع لخوض المباراة.

تشكيل برشلونة أمام خيتافي

من المتوقع أن يبدأ برشلونة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- تير شتيجن.

خط الدفاع:- آراخو – لينجليه – مينجويزا – ديست.

خط الوسط:- دي يونج – بوسكيتس – بيدري.

خط الهجوم:- ميسي – جريزمان – ديمبلي.

موعد مباراة برشلونة وخيتافي

يلتقي الكتالوني مع خيتافي اليوم الخميس 22 أبريل، على ملعب الكامب نو وذلك حسب التوقيتات التالية:

20:00:- الساعة الثامنة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

21:00:- الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

22:00:- الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

23:00:- الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة والمنامة والأردن وفلسطين والكويت.

24:00:- الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك القناة القطرية بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات الدوري الإسباني، حقوق حصرية وذلك في شمال أفريقيا والوطن العربي، وتنقل المباراة المرتقبة على قنوات.

beIN 4K HDR.

beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز يوسف سيف.

ترتيب جدول الدوري الإسباني

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 31 21 7 3 7 20:57 37 70 2 ريال مدريد 32 21 7 4 6 24:56 32 70 3 إشبيلية 32 21 4 7 6 25:47 22 67 4 برشلونة 30 20 5 5 8 26:69 43 65 5 فياريال 32 12 13 7 6 36:49 13 49 6 ريال بيتيس 32 14 7 11 6 45:42 -3 49 7 ريال سوسييداد 31 12 11 8 7 33:48 15 47 8 أوساسونا 32 10 10 12 6 37:30 -7 40 9 غرناطة 30 11 6 13 8 50:36 -14 39 10 أتلتيك بيلباو 31 9 11 11 7 33:39 6 38 11 سيلتا فيغو 31 9 11 11 7 48:41 -7 38 12 ليفانتي 32 9 11 12 6 45:38 -7 38 13 قادش 32 9 9 14 6 48:27 -21 36 14 فالنسيا 32 8 11 13 6 47:40 -7 35 15 خيتافي 31 7 10 14 7 34:22 -12 31 16 ديبورتيفو ألافيس 32 7 9 16 6 48:27 -21 30 17 بلد الوليد 31 5 13 13 7 42:28 -14 28 18 هويسكا 31 5 12 14 7 46:31 -15 27 19 إلتشي 32 5 12 15 6 49:28 -21 27 20 إيبار 31 4 11 16 7 41:22 -19 23

بطاقة مباراة برشلونة وخيتافي