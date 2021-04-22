نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي اليوم في الدوري الإسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي هي أكثر ما يتم البحث عنه اليوم حتى يتمكن جماهير الدوري الإسباني من متابعة فعاليات المباراة، في إطار منافسات الليجا، مع العلم أن فريق خيتافي يحل ضيف على منافسه البارسا في الجولة الحادية والثلاثين من عمر البطالة، حيث أن المباراة سوف تقام على أرض ملعب كامب نو، ومن الجدير بالذكر أن ترتيب جدول الدوري يتصدره فريق ريال مدريد برصيد نقاط 70، بعد أن تمكن من التغلب على فريق قادش بالتساوي في عدد النقط مع فريق أتليتكو مدريد الذي يحتل مركز الوصافة بفارق عدد الأهداف.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وخيتافي

من المنتظر أن يتم عرض مباراة برشلونة وخيتافي اليوم على شاشة قناة بي ان سبورت الأولى بريميوم، وعلى شاشة قناة بي ان فور كي اتش دي سبورت، مع العلم أن المباراة سوف تذاع في تمام الساعة العاشرة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة، وفي تماما الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، ومن الجدير بالذكر أن المرتبة الثالثة في ترتيب الجدول يحتلها فريق إشبيلية برصيد نقاط 67، أما برشلونة فيحتل المرتبة الرابعة برصيد نقاط 65، والفريق المنافس خيتافي يقف في المرتبة الخامسة عشر برصيد 31 نقطة.

التشكيلة المتوقعة للفريقين في مباراة اليوم

من المتوقع أن يلعب فريق خيتافي بخطة 4/ 4/ 2 على أن تكون في حراسة المرمى دافيد سوريا، بالتعاون مع (تشابيير إتشييتا، وماتياس أوليفييرا، وداميان سواريز، ودجيني داكونام، ونيمانيا ماكسيموفيتش، ومارك كوكوريلا، وكارليس ألينيا، وماورو أرامباري، وأونال، وخاومي ماتا).

أما عن التشكيلة المتوقعة لفريق برشلونة فمن المنتظر أن الخطة تكون 2/ 5/ 3 وتتكون من تير شتيجن في حراسة المرمى، وكل من (دافيد ألابا، وبيدري، وفرينكي دي يونج، وسيرجيو بوسكيتس، وأنطوان جريزمان، وليونيل ميسي، وسيرجيو ديست).