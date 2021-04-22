نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة اليوم ضد خيتافي بتوقيت الدول العربية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ضمن مباريات برشلونة اليوم يُواجه نادي البرسا العملاق ضمن الدوري الإسباني “الليجا” نادي “خيتافي” ضمن مباريات الجولة 31. ننشر لكم موعد مباراة برشلونة اليوم مباشر بتوقيت القاهرة والسعودية والجزائر والقنوات الناقلة لهذه المباراة الرهيبة المنتظرة.

موعد مباراة برشلونة اليوم والقنوات الناقلة

سيكون موعد مباراة برشلونة اليوم مباشر الخميس الموافق 22 من أبريل لعام 2021، حيث سيواجه النادي الكتالوني نادي خيتافي علي أرضه في ملعب “الكامب نو”، حيث أن نادي برشلونة ينطلق بكامل طاقته في هذه المباراة تحت شعار “السعي للفوز” حتي يتمكن من الحفاظ علي مكانته ضمن ترتيب الدوري الإسباني 2021.

يبدأ البارسا بقوة عالية جداً، حيث أنه تمكن من إحراز لقب “كأس ملك إسبانيا” خلال المباراة التي أُقيمت السبت الماضي الذي وافق 17 من أبريل ضد نادي “أتلتيك بلباو” بنتيجة صادمة (4-0).

أما بالنسبة إلي:

موعد مباراة برشلونة اليوم بتوقيت الجزائر في تمام الساعة (9 مساءً)

موعد مباراة برشلونة اليوم بتوقيت القاهرة فهي في تمام الساعة (10 مساءً)

موعد مباراة برشلونة اليوم بتوقيت السعودية الساعة (11 مساءً)

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي

سيقود هذا الصراع الرهيب الحكم الإسباني الرائع “خروخي فيجيروا فازكيز”، إذ أن كلتا الفرقتين تسعي للحصول علي الثلاث نقاط عبر الفوز علي الآخر، ليتمكن كل فريق من إحراز تقدم أو المحافظة علي مكانته ضمن ترتيب الدوري الإسباني خوفاً من السعي نحو الهبوط.

ستقوم قناة BeIn Sports 1 HD وكذلك قناة BeIn Sports 4K بإذاعة ونقل قناة (الكتالوني × خيتافي) من تعليق “يوسف سيف”.

ترتيب الدوري الإسباني 2021

شهد الدوري الإسباني هذا العام تغيير كبير جداً من ناحية ترتيب الفرق به، إذ أن بعض الفرق لم يُتوقع لها الصعود تمكنت من إحراز أماكن رائعة مع سقوط أبطال القارة.

يمتلك برشلونة (65 نقطة) تُمكنه من احتلال “المركز 4” ضمن الدوري، في حين أن نادي ريال المدريد يحتل إلي الآن المرتبة الأولي بفارق 5 نقاط عن الكتالوني بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مباراة أتلتيكو مدريد، إذ أن كلاهما يمتلكان (70 نقطة) ولكن يتقدم الريال علي الأتلتيكو بفارق الأهداف فحسب.

في حين أن نادي “خيتافي” يقع في المركز 15 بنقاط 31 نقطة، تمكن من مفارقة نادي “هويسكا” الذي يقع في المركز 18 بفرق 4 نقاط، وتُعتبر هي مراكز الدرجة الثانية. وبالطبع فإن كلتا الفرقتين تسعى لتحقيق النجاح علي حساب الأُخري لأن ذلك سيكون في صالحها بشكل كبير.