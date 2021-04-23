موعد مباراة الأهلي والشرطة القادمة السبت والقنوات الناقلة بدوري أبطال أسيا

موعد مباراة الأهلي والشرطة، يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مباراة الأهلي والشرطة، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أسيا، يدخل الراقي اللقاء برغبة أكيدة في الفوز بالمباراة، والحصول على ثلاث نقاط مهمين في استكمال المنافسة على الصعود، وكان الراقي قد فاز في المباراة الأولى التي جمعت الفريقين بثلاثة أهداف دون رد، ليحتل الراقي المركز الثالث برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، فوز على الشرطة وتعادل في الدقائق الأخيرة مع الدحيل، وهزيمة قاسية بخماسية أمام الاستقلال، وفي المقابل يدخل الشرطة العراقي اللقاء بحثاً عن فوز قد يحيي الآمال، حيث أنه يدخل اللقاء بلا أي نقاط وهزيمته في هذه المباراة تعني الخروج المبكر من البطولة، فهي مباراة الفرصة الأخيرة أمام الشرطة العراقي.

موعد مباراة الأهلي والشرطة

يستضيف ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” أحداث اللقاء، وذلك يوم السبت القادم الموافق 24 أبريل، حسب التوقيتات التالية:

20:45:- الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد.

19:45:- الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت القاهرة والخرطوم.

18:45:- الساعة السادسة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

21:45:- الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب جدول المجموعة

المركز الأول الدحيل القطري برصيد 7 نقاط. المركز الثاني الاستقلال الإيراني برصيد 6 نقاط. المركز الثالث الأهلي السعودي برصيد 4 نقاط. المركز الرابع الشرطة العراقي بلا رصيد من النقاط.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تنقل المباراة عبر تطبيق GSA live الإلكتروني.

ويعلق على المباراة المعلق الكبير “مشاري القرني”.

بطاقة مباراة الأهلي ضد الشرطة