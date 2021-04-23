برشلونة يواصل ملاحقة الريال وأتلتيكو

برشلونة يواصل ملاحقة الريال وأتلتيكوأحرز الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وقام بصناعة آخر، ليقود فريقه برشلونة لاقتناص فوزا مثيرا 5 - 2 على ضيفه خيتافي يوم الخميس في المرحلة الحادية والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وارتفع رصيد برشلونة، المنتشي بتتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا هذا الموسم يوم السبت الماضي، إلى 68 نقطة، متفوقا بفارق نقطة على إشبيلية، الذي تراجع للمركز الرابع، فيما يبتعد بفارق خمس نقاط خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، علما بأن الفريق الكتالوني مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي لم يحقق فوزا للمباراة السابعة على التوالي، عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر. وافتتح ميسي التسجيل لبرشلونة مبكرا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل خيتافي بهدف عكسي سجله الفرنسي كليمونت لينجليه، مدافع برشلونة، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12.

وعاد برشلونة للتقدم من جديد، بعدما سجل سفيان تشاكلا لاعب خيتافي هدفا عكسيا لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة 28، قبل أن يعود ميسي لهز الشباك من جديد، بعدما أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وقلص خيتافي الفارق، بعدما أحرز إنيس أونال هدفا للضيوف في الدقيقة 69، لكن برشلونة استفاق من جديد، ليحرز رونالدو أراوخو الهدف الرابع في الدقيقة 87 من صناعة ميسي، فيما تكفل الفرنسي أنطوان غريزمان بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ركلة جزاء.