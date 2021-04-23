موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس القادمة السبت 24 أبريل والقنوات الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس، حيث يستضيف استاد الفريدو دي استيفانو أحداث اللقاء، ضمن مباريات الأسبوع الثاني والثلاثون من مسابقة الدوري الأسباني، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز ريال مدريد بثلاث أهداف مقابل هدفين، ويسعى الملكي إلى الفوز بالمباراة والحصول على النقاط الثلاث، وكان الملكي قد حقق الفوز في الجولة الماضية أمام قاديش، بينما يسعى ريال بيتيس إلى الفوز بالمباراة وتحقيق مفاجئة والحصول على ثلاث نقاط مهمين تعدل من وضعه بجدول المسابقة، يحتل الريال المركز الثاني برصيد 70 نقطة، خلف المتصدر أتلتيكو مدريد صاحب المركز الأول برصيد 73 نقطة، ويأتي في المركز الثالث برشلونة برصيد 68 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع برصيد 67 نقطة، لذلك ولتقارب النتائج بين فرق المربع الذهبي، تعتبر كل مباراة بمثابة مباراة بطولة في حد ذاتها، ليس هناك مجال لفقد أي نقطة في ظل المنافسة الشرسة بين الفرق الأربعة.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

يستضيف ملعب الفريدو دي استيفانو اللقاء، وذلك يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021، حسب التوقيتات التالية:

السابعة مساءً حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

الثامنة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

التاسعة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والكويت والأردن وفلسطين.

الحادية عشر بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب جدول الدوري الإسباني

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 أتلتيكو مدريد 32 22 7 3 6 20:59 39 73 2 ريال مدريد 32 21 7 4 6 24:56 32 70 3 برشلونة 31 21 5 5 7 28:74 46 68 4 إشبيلية 32 21 4 7 6 25:47 22 67 5 ريال سوسييداد 32 13 11 8 6 34:50 16 50 6 فياريال 32 12 13 7 6 36:49 13 49 7 ريال بيتيس 32 14 7 11 6 45:42 -3 49 8 غرناطة 31 12 6 13 7 51:40 -11 42 9 أوساسونا 32 10 10 12 6 37:30 -7 40 10 أتلتيك بيلباو 31 9 11 11 7 33:39 6 38 11 ليفانتي 32 9 11 12 6 45:38 -7 38 12 سيلتا فيغو 32 9 11 12 6 50:42 -8 38 13 قادش 32 9 9 14 6 48:27 -21 36 14 فالنسيا 32 8 11 13 6 47:40 -7 35 15 خيتافي 32 7 10 15 6 39:24 -15 31 16 ديبورتيفو ألافيس 32 7 9 16 6 48:27 -21 30 17 بلد الوليد 31 5 13 13 7 42:28 -14 28 18 هويسكا 32 5 12 15 6 48:31 -17 27 19 إلتشي 32 5 12 15 6 49:28 -21 27 20 إيبار 32 4 11 17 6 45:23 -22 23

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك قنوات بي إن سبورتس، الحقوق الكاملة لنقل مباريات الدوري الأسباني، في شمال أفريقيا والوطن العربي، لذلك سوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN Sports HD 1.

beIN Sports Connect.

لم يحدد معلق المباراة من قبل إدارة القناة بعد

بطاقة مباراة ريال مدريد ضد ريال بيتيس