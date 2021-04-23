القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 منصة GSA live مجانا

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عمر شويل - جدة القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا منصة GSA live مجانا، تلك المنصة التي تملكت حقوق بث المباريات لمدة 4 أعوام قادمة بعد أن فشلت إدارة قنوات بي أن سبورت الرياضية من استمرار شراء حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا 2021 والتي يتنافس فيها كبري الفرق الآسيوية، حيث يترقب المشاهدين متابعة مباريات دوري أبطال آسيا دور المجموعات القوي، كما تعد هذه البطولة من البطولات التنافسية التي يتسارع فيها العديد من الفرق للوصول إلي منصات القمة، وذلك عبر مشاهدة هذه البطولة وغيرها من البطولات الأخري عبر منصة GSA live الجديدة.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2021

أعلنت الشركة الرياضية السعودية GSA live بعد أن تمكنت من الحصول علي حقوق نقل بطولة كأس آسيا للأندية أبطال الدوري بداية من العام الجاري إلي 2021 وحتي نهاية عام 2024 أنه بإمكان الشخص في كافة أنحاء المملكة أو غيرها متابعة البطولات عبر الهواتف الذكية التي تعمل بالاندرويد أو التي تعمل بالجوال من خلال قنوات GSA live على التطبيق بشرط تملكهم المواصفات التي من المفترض أن تكون في هواتفهم مثل أن لا يقل الأندرويد عن 11.0 ونظام التشغيل الخاص بالايفون Iso لا يقل عن 9.2، كما يمكنهم أيضا متابعة المباريات علي منصة GSA live.

كيفية مشاهدة المباريات على منصة GSA live

تتمكن عزيزي القارئ من مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا للأندية أبطال الدوري أو بطولة دوري كأس خادم الحرمين الشريفين أو العديد من البطولات الآسيوية والعالمية الأخري من خلال التوجه إلي رابط منصة (https://gsa.live/ar) كما يمكنك أيضاً مشاهدة المباريات علي الجوال من خلال التالي:

الدخول علي منصة GSA live إذا كنت ترغب في مشاهدة المباريات على جهاز الكمبيوتر.

إذا كنت ترغب في مشاهدة المباريات على جهاز الكمبيوتر. تحميل تطبيق GSA live من جوجل بلاي إذا كنت ترغب في مشاهدة المباريات على الهاتف الأندرويد.

من جوجل بلاي إذا كنت ترغب في مشاهدة المباريات على الهاتف الأندرويد. تنزيل تطبيق GSA live من ابل ستور إذا كنت ترغب في مشاهدة المباريات من جهاز الايفون.

البطولات التي يتم نقلها علي منصة GSA live

حصلت الشركة الرياضية السعودية على حق بث البطولات التالية:

بطولة دوري أبطال آسيا للأندية أبطال الدوري.

مباريات الدوري السعودي كأس دوري خادم الحرمين الشريفين.

بطولة السوبر السعودي.

بطولة ارامكوا السعودية.

مباريات المنتخب السعودي.

تعد أهم متابعة منصة GSA live خلال الفترة المقبلة نظرا لأنها الوحيدة التي تنقل مباريات وبطولات لم تنقلها أي قناة تلفزيونية أخري، حيث من المعروف أن الكثير من البطولات تنقل على قناة السعودية الرياضية ولكن لم تتمكن من الحصول على بطولة دوري أبطال آسيا.

في الختام نتمنى لكم مشاهدة ممتعة علي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 منصة GSA live مجانا.