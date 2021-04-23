موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد القادمة السبت والقنوات الناقلة بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، يستضيف استاد آنفيلد المباراة المنتظرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، يدخل الليفر اللقاء برغبة أكيدة في الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، يحتل الريدز المركز السابع برصيد 53 نقطة ويفصله عن المربع الذهبي نقطتين فقط، لذلك كل نقطة مهمة جداً، وتسعى كتيبة الليفر والمحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح إلى تقديم عرض قوي والفوز بالمباراة، وفي المقابل يسعى نيوكاسل يونايتد إلى تحقيق المفاجئة والفوز على العملاق الليفر، وتعديل وضع الفريق بجدول الدوري، حيث يحتل نيوكاسل يونايتد اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة، وفيما يلي ومن خلال هذا المقال عبر موقع “ثقفني” نستعرض موعد المباراة والقنوات الناقلة ومعلق المباراة.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

يستضيف استاد آنفيلد اللقاء وذلك يوم السبت القادم، الموافق 24 أبريل 2021، حسب التوقيتات التالية:

11:30:- الساعة الحادية عشر ونصف على حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

12:30:- الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

13:30:- الساعة الواحدة ونصف ظهراً بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

14:30:- الساعة الثانية ونصف بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والكويت وفلسطين والأردن والمنامة والدوحة.

15:30:- الساعة الثالثة ونصف بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ترتيب الدوري الإنجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 33 24 5 4 5 24:69 45 77 2 مانشستر يونايتد 32 19 9 4 6 35:64 29 66 3 ليستر سيتي 32 18 5 9 6 37:58 21 59 4 تشيلسي 32 15 10 7 6 31:50 19 55 5 وست هام يونايتد 32 16 7 9 6 42:53 11 55 6 توتنهام هوتسبير 33 15 8 10 5 38:56 18 53 7 ليفربول 32 15 8 9 6 38:54 16 53 8 إيفرتون 31 14 7 10 7 40:43 3 49 9 آرسنال 32 13 7 12 6 36:44 8 46 10 ليدز يونايتد 32 14 4 14 6 50:50 0 46 11 أستون فيلا 31 13 5 13 7 35:44 9 44 12 وولفرهامبتون 32 11 8 13 6 41:32 -9 41 13 كريستال بالاس 31 10 8 13 7 52:33 -19 38 14 ساوثهامتون 32 10 6 16 6 58:40 -18 36 15 نيوكاسل يونايتد 32 9 8 15 6 53:35 -18 35 16 برايتون 32 7 13 12 6 38:33 -5 34 17 بيرنلي 32 8 9 15 6 45:26 -19 33 18 فولهام 33 5 12 16 5 43:25 -18 27 19 وست بروميتش ألبيون 32 5 9 18 6 62:28 -34 24 20 شيفيلد يونايتد 32 4 2 26 6 56:17 -39 14

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية، حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وتنقل المباراة عبر شاشات بي إن سبورتس بجودة عالية من حيث نقاء الصورة وجودة الصوت، وسوف تنقل المباراة على القنوات التالية.

beIN Sports 1 HD Premium.

beIN Sports Connect.

ويعلق على المباراة المعلق الكبير “حفيظ دراجي”.

بطاقة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد