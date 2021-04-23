معلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يلتقي فريقا ريال مدريد وريال بيتيس غدا السبت الموافق 24 ابريل 2021 على ملعب الفريدو دي ستيفانو الملعب التدريبي لفريق ريال مدريد في الجولة رقم 32 من الدوري الاسباني لهذا الموسم، في مباراة يحاول فيها الميرينجي الحفاظ على آماله بالظفر بلقب الليغا الاسبانية والحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي، حيث يتأخر الفريق عن المتصدر اتلتيكو مدريد بفارق 3 نقاط في المركز الثاني أمام الغريم التقليدي برشلونة بفارق نقطتين فقط مع بقاء مباراة لبرشلونة الذي فاز أمس على فريق خيتافي بخماسية مقابل هدفين على ملعبه كامب نو.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

ستقام المباراة غدا السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر العاشرة مساء بتوقيت السعودية في مباراة مهمة للفريقين فمن جهته يسعى ريال مدريد نحو مواصلة سعيه لإحراز اللقب أما فريق ريال بيتيس فيسعى إلى الحفاظ على مركزه سادسا حيث يملك الفريق (49) نقطة ويتقدم على فريق فيا ريال صاحب المركز السابع بفارق الأهداف من أجل ضمان مقعد في بطولة الدوري الأوروبي الموسم القادم.

معلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

عينت شبكة bein sport المعلق المصري علي محمد علي للتعليق على أحداث اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس

ستكون المباراة منقولة حصريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على قناة bein sport HD1 صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الاسباني في المنطقة العربية.