موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب آنفيلد معقل الريدز مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد اليوم السبت 24 أبريل 2021 في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، حيث يأمل رفاق كلوب في تحقيق فوز لم يتمكنوا في تحقيقه في مباراة الذهاب ضد نيوكاسل يوناتيد في المبارة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك بالجولة السادسة عشر، وانتهت بالتعادل السلبي، ويأمل ليفربول في تحقيق الفوز، وإنهاء سلسلة التعادلات الأخيرة للفريق لمواصلة المنافسة على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لانقاذ الموسم الحالي وعدم الخروج خالي الوفاض، وسينطلق موعد ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الثانية والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في مباراة صعبة للريدز الساعين لتناسي التعادل الأخير في آخر مبارياته ضد فريق شيفيلد يونايتد في البريمرليج، حيث تقدم الريدز بهدف أول عن طريق ساديو ماني بهدف في منتصف الشوط الأول، وظل محافظا على ذلك التقدم حتى أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف سجله دييغو لورنتي قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي ليقتنص لفريقه نقطة ثمينة، ويفقد ليفربول نقطتين هامتين في صراعة على التواجد في المربع الذهبي للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، ويتجمد رصيده عند 53 نقطة جمعها من خوض 32 مباراة تمكن فيها من تحقيق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في ثمانية مباريات، وخسر تسع متساويا مع توتنهام هوتسبير في رصيد النقاط حاليا مع وجود أفضلية للريدز بخوضهم مباراة أقل من السبيرز.

فريق نيوكاسل يونايتد يدخل مباراته ضد ليفربول ساعيا للخروج بأفضل النتائج الإيجابية ضد الريدز في ظل موقفه الصعب حاليا في البريمرليج، بتواجده في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب مبتعدا بفارق ثمانية نقاط عن فولهام صاحب المركز الثامن عشر، وفارق نقطتين فقط عن بيرنلي صاحب المركز السابع عشر، ويدخل الفريق مباراته ضد ليفربول بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره في آخر مبارتين على حساب بيرنلي، ووست هام يونايتد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم

12:30 توقيت الجزائر، والمغرب.

1:30 توقيت مصر، وليبيا.

2:30 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، والأردن.

3:30 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد