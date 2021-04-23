موعد ماتش الاهلي وانبي اليوم والقنوات الناقلة مجانا وترتيب الدوري المصري

يستضيف ستاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة مباراة الأهلي ضد إنبي اليوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الذي سيشهد منافسة قوية هذا الموسم على اللقب الذي يحمله الشياطين الحمر، حيث ستتواصل المنافسة بين الأهلي والزمالك على اللقب بعدما تلقى الفريق الأهلاوي الخسارة في آخر مبارياته ضد سموحة، وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز أمام الانتاج الحربي بهدفين دون رد ليواصل التواجد على صدارة ترتيب الدوري المصري بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الذي يمتلك مبارتين مؤجلتين في البطولة أحدها سيكون بإقامة موعد ماتش الاهلي وانبي اليوم في التاسعة مساءا بتوقيت مصر.

الأهلي في مواجهة انبي في مباراة قوية يأمل فيها رفاق موسيماني تحقيق الفوز، والعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد الخسارة التي تلقاها في آخر مبارياته ضد سموحة بهدفين مقابل هدف، حيث تقدم الفريق السكندري أولا بهدف عن طريق محمود عبد الحليم قبل أن يتمكن حسين الشحات من إدراك التعادل للأهلي، واستمر التعادل في المباراة حتى الدقيقة الثالثة بعد الوقت الأصلي حين تمكن حسام حسن من تسجيل هدف الفوز لسموحة، ليتلقى الشياطين الحمر الخسارة الأولى مع مدربه الجنوب إفريقي في الدوري المصري في 13 مباراة خاضها هذا الموسم تمكن فيها من تحقيق الفوز في تسع مباريات، وتعادل في ثلاث ممتلكا 30 نقطة في رصيده متواجدا في المركز الثاني في جدول الترتيب حاليا.

الأهلي يأمل في تحقيق فوز ضد إنبي يواصل به التفوق على الفريق البترولي كما كان الحال في المباريات الـ 12 الأخيرة التي التقيا فيها في كافة البطولات، والتي شهدت تعادل الفريقان في مبارتين، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في عشر مباريات آخرها المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري الموسم الماضي على ستاد السلام، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية دون رد عن طريق مروان محسن “هدفين”، وجونيور أجاي الغائب عن الأهلي حاليا بداعي الإصابة لينضم لقائمة طويلة من الإصابات تتمثل في علي معلول، محمود وحيد، محمود متولي، محمد محمود، كريم نيدفيد، ياسر إبراهيم، محمد هاني، وأحمد رمضان بيكهام.

جدول ترتيب الدوري المصري

موعد ماتش الاهلي وانبي اليوم

9:30 توقيت مصر، وليبيا.

10:30 توقيت مكة المكرمة، فلسطين، الكويت، البحرين، وقطر.

11:30 توقيت الإمارات، وعمان.

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