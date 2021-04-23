موعد مباراة باريس سان جيرمان وميتز القادمة السبت والقنوات الناقلة بالدوري الفرنسي

موعد مباراة باريس سان جيرمان وميتز، يستضيف استاد سانت سيمفوريان اللقاء المنتظر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع والثلاثون من عمر الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، ويدخل العملاق الباريسي باريس سان جيرمان اللقاء برغبة أكيدة في الفوز بالمباراة، والحصول على نقاط المباراة الثلاث، وانتزاع الصدارة من نادي ليل، حيث يحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد 69 نقطة، ويتأخر عن المتصدر نادي ليل بنقطة وحيدة، حيث يحتل ليل الصدارة برصيد 70 نقطة، لذلك الفوز في هذه المباراة يعني تصدر جدول المسابقة، لذلك يسعى نيمار وكليان امبابي وباقي الفريق إلى الفوز بالمباراة بكل قوة، وفي المقابل يسعى ميتز إلى تحقيق مفاجئة كبيرة بالفوز على العملاق الباريسي، والحصول على نقاط المباراة الثلاث وقلب الطاولة على الجميع، ويحتل ميتز المركز التاسع برصيد 43 نقطة ويسعى جاهداً لتعديل وضعه بجدول المسابقة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وميتز

من المقرر أن يستضيف استاد سانت سيمفوريان اللقاء المنتظر، وذلك يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021، حسب التوقيتات التالية:

15:00:- الساعة الثالثة حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

16:00:- الساعة الرابعة عصراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

17:00:- الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

18:00:- الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة وفلسطين والأردن والكويت والبحرين.

19:00:- الساعة السابعة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تسعى دائماً قنوات بي إن سبورتس القطرية، إلى الحصول على الحقوق الحصرية لنقل الدوريات العالمية، فهي تمتلك الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، في شمال أفريقيا والوطن العربي، ولذلك سوف تنقل المباراة في هذه البلدان على القنوات التالية:

beIN Sports HD 2.

beIN Sports Connect.

معلق المباراة هو المعلق المتميز “جواد بدة”.

بطاقة مباراة باريس سان جيرمان ضد ميتز