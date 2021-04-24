مدرب توتنهام: لن نخاطر بكين في النهائي
قال رايان ميسون مدرب توتنهام هوتسبير المؤقت يوم الجمعة، إن المهاجم هاري كين لن يلعب نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم إذا كانت هناك مخاطرة بتفاقم إصابته بالكاحل.
وأصيب كين خلال التعادل 2-2 مع إيفرتون هذا الشهر، وغاب عن الفوز 2-1 على ساوثهامبتون في الدوري الممتاز يوم الأربعاء حين شارك غاريث بيل في الهجوم وسجل هدفا.
ويلوح أول لقب لتوتنهام منذ 2008 في الأفق رغم أن المنافس هو مانشستر سيتي لكن فرص الفريق اللندني ستكون قوية إذا شارك هداف الدوري الممتاز. لكن ميسون أظهر شكوكا.
وقال ميسون (29 عاما) الذي تولى القيادة بعد إقالة جوزيه مورينيو يوم الاثنين "لم يتدرب مع الفريق اليوم وسنحصل على معلومات أكثر غدا وسنرى إن كان يمكنه اللعب". وأضاف "هاري محترف من الدرجة الأولى ولن نخاطر نحن أو هاري بجسده اذا لم يكن جاهزا وسنرى كيف تتطور حالته غدا ثم سنتخذ قرارنا".
رويترز
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