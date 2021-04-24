موعد مباراة الأهلي وإنبي القادمة السبت 24 أبريل والقنوات الناقلة بالدوري المصري

موعد مباراة الأهلي وإنبي، يستضيف استاد بتروسبورت أحداث اللقاء المؤجل، من الأسبوع الثالث عشر بالدوري المصري الممتاز، يدخل المارد الأحمر المباراة بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية، أمام سموحة بهدفين لهدف، مما يعني أن أبناء الجزيرة يدخلون اللقاء ولا بديل أمامهم سوى الفوز بالمباراة، والحصول على نقاط المباراة الثلاث ورفع رصيده إلى 33 نقطة، ويدخل الأهلي اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر الزمالك، مما يعني أن الفوز بمباراة إنبي يمنح الأهلي التربع على قمة ترتيب الدوري، بنفس رصيد أبناء ميت عقبة 33 نقطة لكن فارق الأهداف لصالح الأهلي، بينما يدخل إنبي اللقاء بعد سلسلة من النتائج السلبية في مبارياته الأخيرة أمام الجونة وأسوان وطلائع الجيش، حيث يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 24 نقطة، ويريد النادي البترولي الخروج من هذه النتائج السلبية، أمام صاحب اللقب وزعيم أفريقيا الأهلي الكبير.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

يستضيف استاد بتروسبورت اللقاء المنتظر، وذلك يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021، في التوقيتات التالية:

21:30:- الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة.

22:30:- الساعة العاشرة ونصف بتوقيت مكة المكرمة.

23:30:- الساعة الحادية عشر ونصف بتوقيت الإمارات.

20:30:- الثامنة ونصف بتوقيت الجزائر.

19:30:- الساعة السابعة ونصف حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

ترتيب الدوري المصري الممتاز

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 16 11 3 2 18 8:26 18 36 2 الأهلي 13 9 3 1 21 8:26 18 30 3 المصري البورسعيدي 18 7 8 3 16 13:22 9 29 4 الاتحاد السكندري 17 8 4 5 17 20:22 2 28 5 سموحة 18 5 12 1 16 18:26 8 27 6 بيراميدز 17 6 9 2 17 17:23 6 27 7 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 8 سيراميكا كليوباترا 18 6 7 5 16 20:22 2 25 9 إنبي 17 6 6 5 17 18:19 1 24 10 الجونة 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 11 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 12 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 13 المقاولون العرب 18 5 3 10 16 25:18 -7 18 14 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 15 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 16 البنك الأهلي 17 2 8 7 17 20:14 -6 14 17 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 18 الانتاج الحربي 18 2 6 10 16 32:13 -19 12

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بطاقة مباراة الأهلي ضد إنبي