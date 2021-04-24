بمشاركة اليمن.. قرعة كأس العرب الثلاثاء المقبل

بمشاركة اليمن.. قرعة كأس العرب الثلاثاء المقبلأعلن الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسمياً عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن موعد إجراء قرعة كأس العرب، التي من المقرر أن تقام في نهاية العام الجاري.

وأكد الفيفا أن القرعة سوف تجرى يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

ومنتخب اليمن، بالإضافة إلى. 22 منتخبا عربيًا، سيشاركون في البطولة، التي تستضيفها قطر، خلال شهر ديسمبر القادم.

وسيتم تنظيم مباريات البطولة التي تنطلق في 1 ديسمبر المقبل على ستة من استادات قطر 2022، وقد استضاف عدد من هذه الاستادات مباريات ضمن بطولات استضافتها دولة قطر في الآونة الأخيرة، بينما يشهد البعض الآخر المراحل النهائية من أعمال البناء.

وكشف "فيفا" في وقت سابق أن المنتخبات العشرة، صاحبة الترتيب الأعلى في تصنيفه ستتأهل مباشرة للبطولة، بينما يخوض الباقي تصفيات ليتأهل 6 فرق أخرى لدور المجموعات.

وتقسم المنتخبات الـ16 إلى 4 مجموعات، ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.