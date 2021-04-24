رابط منصة Gsa live الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة العراقي اليوم

منصة Gsa live تعتبر من أبرز المنصات الإلكترونية الآن وأكثرها أهمية ومتابعة حيث يبحث الآلاف من العرب وخصوصاً في الخليج والعراق والشام عن رابطها وذلك من أجل متابعة أفضل وأقوى مباريات دوري أبطال آسيا، ونالت هذه المنصة شهرة واسعة في زمن قياسي، حيث حصلت مجموعة السعودية الرياضية على حقوق بث دوري أبطال آسيا الذي تشارك فيه أقوى الأندية العربية والآسيوي وجاء حصول هذه المنصة على حقوق البث بعد أن فشلت أي قناة عربية أخرى عن الحصول على حقوق بث هذه البطولة الكبيرة والتي كانت تبث على شاشة قنوات بي ان سبورت القطرية، وتقدم لكم أعزائنا رابط هذه المنصة من أجل أن استمعوا بمتابعة المباريات الرائعة اليوم.

منصة Gsa live

هذا هو رابط منصة Gsa live التي تعتبر من أحدث المنصات الإلكترونية، لكنها في ظرف قياسي استطاعت أن تكسب ملايين المتابعين، وكيف لا وهي الملجأ الوحيد للعرب في آسيا لمتابعة مباريات أنديتهم المفضل، وقد نالت حقوق بث دوري أبطال آسيا هذا الموسم وسيتم بثه ابتداء من الموسم المقبل على قناة السعودية الرياضية، وقد فشلت جميع القنوات العربية الفضائية في شراء حقوق دوري أبطال آسيا وهو الآن لا يبث على أي قناة فضائية عربية فالحل الوحيد هو المتابعة عبر هذه المنصة الإلكترونية التي أطلقتها السعودية الرياضية من أجل أن يستمتع الجمهور العربي بمتابعة المباريات الخاصة بـ أنديتهم بتعليق عربي، ويشهد اليوم مباريات من العيار الثقيل من بينها قمة عربية خالصة.

مباريات اليوم في دوري ابطال اسيا

ستبدأ اليوم السبت مباريات نارية تجمع بين أفضل الأندية العربية المشاركة في دوري أبطال آسيا، ومن بين أهم هذه المباريات مباراة الأهلي السعودي أمام ضيفه الشرطة العراقي التي تعد المباراة الأكثر شعبية اليوم حيث أن لكلا الفريقين شعبية عريضة جدا في دولته، ويسعى كلا الناديين إلى تحقيق الفوز وذلك من أجل الاقتراب أكثر ألى الصعود إلى الدور القادم، كما تجمع مباراة أخرى لا تقل أهمية عن هذه الأهلي الإماراتي مع فريق اجمك الأوزبكي ويسعى الفريق الإماراتي إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة وتصدر المجموعة وستنقل جميع هذه المباريات عبر منصة Gsa live التي قدمنا لكم نبذة تعريفية عنها.