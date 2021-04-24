اضبط القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الانجليزي

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عمر شويل - جدة نوفر لكم في سطور هذا المقال، تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، في اللقاء الذي ينطلق ظهر اليوم السبت الموافق 24 أبريل 2021، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثالث والثلاثون من عمر بطولة الدوري الإنجليزي، ومن المقرر أن تقام هذه المنافسة على أرضية ملعب آنفيلد معقل الريدز، انتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في النصف الأول من الدوري بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويأمل ليفربول باستغلال عامل الأرض وتحقيق الفوز، فيما يطمح الفريق الضيف في تحقيق المفاجأة وخطف الإنتصار من مضيفه أو على الأقل الخروج بنتيجة إيجابية.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام المباراة التي يلتقى فيها ليفربول ونظيره نيوكاسل يونايتد، مساء اليوم السبت 24/4/2021، ويحتضن هذا اللقاء الحماسي ملعب آنفيلد، ومن المقرر أن تبدأ أحداث المباراة بعد أن يطلق حكم المباراة الحكم: أندريه مارينر صافرة بداية الشوط الأول، وذلك عند تمام الساعة 2.30 بتوقيت فلسطين والمملكة العربية السعودية، وفي الساعة الواحدة والنصف بتوقيت جمهورية مصر والسودان، وفي الساعة الثالثة والنصف بتوقيت سلطنة عمان والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم

تعرض مباراة ليفربول ضد نيوكاسل عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وقد تم تخصيص قناة بي إن سبورت بريميوم beIN Sports 1 HD Premium لتذيع أحداث هذا اللقاء، وقد أسندت مهمة التعليق إلى المعلق المميز حفيظ دراجي، كما وقد أعلنت العديد من القنوات الأجنبية بث هذه المباراة عبر شاشاتها، مثل قناة Sky Sports Main Event UK، وقناة RTS 1 Senegal، وأيضا قناة TV2 Sport Premium 1 HD، وأكدت العديد من القنوات بث هذه المباراة بشكل مجاني ومفتوح، ونوفر لكم كافة القنوات التي ستنقل هذه المنافسة عبر العديد من الأقمار الصناعية.

تعادل ليفربول في الجولة الماضية أمام ليدز يونايتد، وبذلك تجمد رصيد الريدز عند 53 نقطة ويحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، على الجانب الآخر تككن نيوكاسل يونايتد من تحقيق الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق وست هام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وبذلك تمكن من الوصول إلى النقطة رقم 35، ويتواجد في المركز الخامس عشر، ويأمل في هذا اللقاء في مواصلة سلسة الإنتصارات من أجل تحسين مركزه في جدول الدوري.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم مجانا

أعلنت العديد من القنوات بث مباراة ليفربول ونيوكاسل بشكل مجاني ومفتوح، ونستعرض لكم قائمة بهذه القنوات التي توفر لكم مشلاهد البث المباشر لهذه المباراة دون الحاجة للإشتراك في القناة.

تردد قناة Idman TV Azerbaijan

القمر AzerSpace.

التردد 11175.

معدل ترميز 27500.

الاستقطاب افقي H.

تردد قناة S Sport 1 (turkey) HD

القمر Türksat.

التردد 12188.

معدل ترميز 27500.

الاستقطاب عمودي V.

تردد قناة BB 24 على القمر الصناعي يوتلسات، 12562، ومعدل ترميز 30000، والاستقطاب افقي H.

تردد قناة CRTV Cameroon على القمر الصناعي يوتلسات، وبتردد 10804، ومعدل ترميز 30000، والاستقطاب افقي H.

تردد قناة RTS 1 Senegal على قمر يوتلسات وبتردد 11881، ومعدل ترميز 27500، والاستقطاب عمودي V.