نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات دوري أبطال أسيا الجولة الرابعة اليوم السبت 2021/04/24 على منصة GSA LIVE في المقال التالي

موعد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم السبت الموافق 2021/04/24، من المواضيع ذات البحث العالي من قبل عشاق الساحرة المستديرة خاصة في العالم العربي الدول التابعة للقارة الصفراء وتحديد دول الخليج العربي، والمعروف أن اليوم تستكمل مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى والثالثة، بالعديد من المباريات القوية التي سوف تكون عليها مشاهدة كثيفة عبر منصة GSA LIVE الناقل الوحيد للمباريات، وفيما يلي موعد مباريات اليوم وترتيب غرق المجموعة قبل اللقاءات المرتقبة الليلة وكافة تفاصيل المجموعات والمؤشرات للفرق التي لها فرصة في الصعود إلي الدور ثمن النهائي. موعد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم السبت 2021/04/24 المباراة الموعد أهلي جدة السعودي * الشرطة العراقي الموعد 19.45 بتوقيت القاهرة، 230.45 بتوقيت مكة المكرمة أستقلول إيران * الهلال السعودي 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة شباب الأهلي دبي* أجمك أف سي 21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة الاستقلال الإيراني * الدحيل القطري 22.15 بتوقيت القاهرة، 23.15 بتوقيت مكة المكرمة ترتيب المجموعة الأولى قبل مباريات الليلة الهلال السعودي : الأول برصيد 7 نقاط من لعب 3 مباريات فاز 2 تعادل 1 سجل 7 أهداف وعليه 3 أهداف. أستقلول : المركز الثاني برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، سجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 5 أهداف. أجمك أف سي : في المركز الثالث برصيد 4 نقاط ، من فوز وتعادل وهزيمه سجل 6 أهداف وعليه 6 أهداف. شباب الأهلي دبي : في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، من تعادل سجل لاعبوه هدف وعليه 4 أهداف. موعد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة من المعروف أنه لا توجد قناة فضائية عربية تنقل مباريات دوري أبطال أسيا، والمباريات تنقل فقط عبر منصة GSA LIVE داخل السعودية، بعد أن حصلت الشركة الرياضية السعودية على جميع منافسات الاتحاد الأسيوي للمنتخبات والفرق لمدة أربع سنوات قادمة، وأعلنت الشركة أنها تسعى للنقل الفضائي ولكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى نهاية العام الحالي. ترتيب فرق المجموعة الثالثة قبل مباريات اليوم الفريق الترتيب الدحيل القطري المركز الأول برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل الاستقلال الإيراني المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين الأهلي السعودي المركز الثالث برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل الشرطة العراقي المركز الرابع بدون رصيد من النقاط الوسوم عمر شويل - جدة موعد مباريات دوري أبطال أسيا الجولة الرابعة اليوم السبت 2021/04/24 على منصة GSA LIVE error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباريات دوري أبطال أسيا الجولة الرابعة اليوم السبت 2021/04/24 على منصة GSA LIVE على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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