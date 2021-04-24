مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد القادمة الأحد والقنوات الناقلة بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، يبحث عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز عبر محرك البحث “google” عن مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثالث والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، حيث يلتقي الفريقين مساء الأحد 25 أبريل، ويستضيف اللقاء استاد “إيلاند رود”، وكانت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز المان يونايتد بنتيجة كبيرة بنتيجة 6 أهداف مقابل هدفين، ويسعى المان يونايتد لتكرار فوز الدور الأول والحصول على نقاط المباراة، ومواصلة الضغط على المان سيتي والذي يحتل المركز الأول.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليدز يونايتد

يستضيف استاد إيلاند رود أحداث اللقاء، وذلك يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021، وتقام المباراة حسب التوقيتات التالية:

13:00:- الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش.

14:00:- الساعة الثانية ظهراً بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

15:00:- الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة والخرطوم وطرابلس.

16:00:- الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والعراق وفلسطين والأردن وقطر والكويت والبحرين.

17:00:- الساعة الخامسة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليدز يونايتد

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للمان يونايتد المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى:- دي خيا.

خط الدفاع:- ليندلوف – توانزيبي – وان بيساكا – اليكس تيليس.

خط الوسط:- بوجبا – فريد – برونو فيرنانديز – ماتيتش.

خط الهجوم:- جرينوود – كافاني.

ترتيب الدوري الإنجليزي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 مانشستر سيتي 33 24 5 4 5 24:69 45 77 2 مانشستر يونايتد 32 19 9 4 6 35:64 29 66 3 ليستر سيتي 32 18 5 9 6 37:58 21 59 4 تشيلسي 32 15 10 7 6 31:50 19 55 5 وست هام يونايتد 32 16 7 9 6 42:53 11 55 6 ليفربول 33 15 9 9 5 39:55 16 54 7 توتنهام هوتسبير 33 15 8 10 5 38:56 18 53 8 إيفرتون 32 15 7 10 6 40:44 4 52 9 آرسنال 33 13 7 13 5 37:44 7 46 10 ليدز يونايتد 32 14 4 14 6 50:50 0 46 11 أستون فيلا 31 13 5 13 7 35:44 9 44 12 وولفرهامبتون 32 11 8 13 6 41:32 -9 41 13 كريستال بالاس 31 10 8 13 7 52:33 -19 38 14 ساوثهامتون 32 10 6 16 6 58:40 -18 36 15 نيوكاسل يونايتد 33 9 9 15 5 54:36 -18 36 16 برايتون 32 7 13 12 6 38:33 -5 34 17 بيرنلي 32 8 9 15 6 45:26 -19 33 18 فولهام 33 5 12 16 5 43:25 -18 27 19 وست بروميتش ألبيون 32 5 9 18 6 62:28 -34 24 20 شيفيلد يونايتد 32 4 2 26 6 56:17 -39 14

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

تمتلك قنوات بي إن سبورتس حقوق بث ونقل مباريات، الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وذلك في الوطن العربي وشمال أفريقيا، وعليه فسوف تنقل المباراة على القنوات التالية:

beIN 4K HDR.

beIN Sports 1 HD Premium.

ويعلق على المباراة المعلق الكبير “أحمد البلوشي”.

بطاقة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد