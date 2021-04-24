موعد مباراة النصر والوحدات مواجهات الجولة الخامسة لدوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة للمباراة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة النصر والوحدات الإياب ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة للمباراة، ينتظر جماهير المملكة العربية السعودية والجمهور الأردني، ومن الجدير بالذكر أن الوحدات تلقى هزيمته الأخيره على يد السد القطري بهدفين نظيفين ضمن إياب الجولة الرابعة، ليرتفع رصيد السد إلى سبعة نقاط بفارق نقطة واحدة عن النصر متصدر القائمة، أما الوحدات فيظل رصيده نقطة واحدة أخر المجموعة، ونتناول اليوم موعد مباراة النصر والوحدات الإياب ضمن مواجهات الجولة الخامسة لدوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة للمباراة .

موعد مباراة النصر والوحدات اياب الجولة الخامسة

ينتظر ملعب مرسول بارك الإثنين الموافق السادس والعشرين من إبريل لعام 2021 والرابع عشر من رمضان لعام 1442 مباراة هامة تجمع بين الفريقين السعودي والأردني وينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم بالعالم العربي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة لمباريات دوري أبطال أسيا مباراة النصر والوحدات، حيث يتصدر القائمة النصر السعودي بثمانية نقاط بعد فوزه في إياب الجولة الرابعة بهدفين نظيفين أحرز الهدف الأول اللاعب عبد الفتاح أسيري في الدقيقة 54 من عمر اللقاء و الهدف الثاني للاعب عبد الرزاق حمد الله في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

مواجهة النصر والوحدات دوري أبطال أسيا

تنطلق صافرة حكم مباراة النصر والوحدات إعلاناً عن بدء المباراة المرتقبة والتي تعلن عن صعود إحدى الفريقين إلى دور ثمن النهائي في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن وسوريا والكويت، والثامنة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية وليبيا، أما دولتي تونس والجزائر فيتم إذاعة المباراة لديهم في تمام السابعة مساءاً، وموعد مباراة إياب الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا في تمام السادسة مساءاً في دولة المغرب العربي والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والوحدات

صرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن منح شركة الرياضة السعودية الحقوق الحصرية لإذاعة المباراة عبر الشاشات وجميع مباريات البطولة الآسيوية، فهي الوحيدة التي حصلت على حقوق بث البطولة الأن، ولم تعلن قناة عربية عن حصولها على بث مباراة النصر والوحدات أو مباريات دوري أبطال أسيا حتى الأن، كما تنقل شركة الرياضة السعودية كذلك كافة البطولات الأسيوية لمدة أربعة أعوام بين 2021 و 2024، وذلك عبر منصتها على الإنترنت GSA، وعلى الصعيد الأخر قد حصل الوحدات على النقطة الوحيدة له في ذهاب مباراته الأولى أمام النصر والتي إنتهت بالتعادل السلبي لكلا الفريقين.