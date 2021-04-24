موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

يستضيف ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات مباراة برشلونة ضد فياريال اليوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021 في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الأسباني الذي يشهد مباريات قوية في نفس الجولة اليوم تجمع فريق أتلتيك بيلباو على ملعبه سان ماميس ضد أتلتيكو مدريد متصدر جدول ترتيب الليغا، حيث يواصل الفريق الكتالوني برشلونة مبارياته في الدوري الأسباني ساعيا لتحقيق الفوز ضد غواصات فياريال ساعيا لتحقيق انتصار عريض أمامهم كما كان الحال في مباراة الذهاب التي جمعتهما على ملعب الكامب نو في أولى مباريات البلوغرانا في الليغا هذا الموسم، والتي انتهت بفوز البارسا برباعية دون رد عن طريق ميسي، توريس “هدف عكسي”، والغائب منذ ديسمبر الماضي عن البارسا اللاعب فاتي الذي سجل هدفين، وسينطلق موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الخامسة والربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

برشلونة في مواجهة صعبة خارج الديار ضد فياريال ساعيا لتحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات في الدوري الأسباني منتشيا بتحقيق انتصار عريض في آخر مبارياته بالليغا ضد فريق خيتافي في مباراة اقيمت على ملعب الريق الكتالوني الذي دك شباك ضيفه بخمسة أهداف مقابل هدفين، حيث افتتح ميسي التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يعادل زميله لينغليت النتيجة للضيوف بعد أربع دقائق فقط بالخطأ في مرمى شتيجن، ولكن شاكلا لاعب خيتافي سار على درب لينغليت وسجل هدف التقدم للبارسا في منتصف الشوط، ثم جل ميسي هدف ثالث لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثة أهداف لهدف، وفي الشوط الثاني قلص أونال الفارق للضيوف بهدف من ركلة جزاء، قبل أن يتمكن كلا من أراخو وجريزمان من تسجيل هدفين متتالين في الدقائق الأخيرة ليقتنص البلوغرانا ثلاث نقاط هامة.

برشلونة يدخل مباراته ضد فياريال معانيا من غياب لاعبه البوسني ميرام بيانيتش بسبب بعض الآلام التي أحس بها مؤخرا في ركبته، ولكنه استعاد مهاجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، والحارس الإحتياطي نيتو بعد تعافيهما من الإصابة، ويتواصل غياب كلا من كوتينهو وفاتي بداعي الإصابة التي أبعدتهم عن الفريق منذ فترة طويلة.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم

الأحد 25 أبريل 2021.

4:15 توقيت مصر، والسودان.

5:15 توقيت مكة المكرمة، العراق، قطر، فلسطين، والكويت.

6:15 توقيت الإمارات، وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد فياريال