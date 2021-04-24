نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول: هل يستحق حاملو الدوري الإنجليزي الممتاز التواجد في دوري أبطال أوروبا العام المقبل؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل سيغيب ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي والفائز بدوري أبطال أوروبا 2019، حقًا عن مكان في المسابقة تمامًا الموسم المقبل؟

التعادل مع نيوكاسل يحبط آمال فريق الريدز

هدف التعادل الذي سجله جو ويلوك في الدقيقة 95 لنيوكاسل على ملعب آنفيلد بالتعادل 1-1 جعل فريق يورغن كلوب يتراجع أربع نقاط في أسبوع واحد، حيث تساءل المدير الفني عما إذا كان يستحق حقا مقعدًاللمشاركة في رابطة أبطال اوروبا او لا، يحتل الريدز المركز السادس بفارق نقطة عن تشيلسي ووست هام اللذين يلتقيان في استاد لندن في وقت لاحق من يوم السبت، وقال كلوب “لدينا خمس مباريات أخرى وسنرى تلعب أو لا نلعب في دوري أبطال أوروبا ، هذا كل شيء”.

انتهى انتظار ليفربول للقب الذي استمر 30 عامًا في هذا الوقت من العام الماضي، حيث سحق فريق كلوب كل زوار ملعب آنفيلد حيث فازوا في 18 من 19 مباراة على أرضهم مع تعادل وحيد ضد بيرنلي، لقد انهى لاعبوا ليفربول الموسم الماضي بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي ، لكن في هذا الموسم أخذوا 30 نقطة أقل من فريق بيب جوارديولا، وقال كلوب بعد التعادل في نيوكاسل “في هذه المباريات كانت لدينا فرص كثيرة جدا ولم نسجل منها اهداف من المسؤول عن ذلك باستثناءنا؟ لا أحد” ، وأضاف مدرب ليفربول: “في الوقت الحالي، من الواضح أن نسبة الإحباط تبلغ 150٪ وسأجد طريقة للعودة إلى المسار الصحيح، لكن الأمر صعب للغاية في الوقت الحالي من الصعب أن نتحمله ولكن علينا أن نتعامل معه.”

الكثير من النوادي الانجليزية تعاني بسبب غياب الجمهور

ليفربول ليس وحده الذي يعاني على أرضه ربما يكون لغياب المشجعين دور حيث فقد كل من ليستر وأرسنال وتوتنهام نقاطًا أكثر مما كان متوقعًا، لكن الريدز خسروا ست مرات في آنفيلد في الدوري هذا الموسم، مثل برايتون وبيرنلي ونيوكاسل، وحصلوا على 27 نقطة في مباريات الذهاب والإياب هذا العام، إذا لا ينبغي أن يكون هدف ويلوك مفاجئًا، نظرًا لأن ليفربول حافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وتنازل مرة واحدة على الأقل في كل من مبارياته الثمانية الماضية على ملعب آنفيلد.

روبرتسون يصرح ليفربول فريق دوري أبطال أوروبا

لم يكن الظهير الأيسر أندرو روبرتسون في حالة مزاجية لرفض فرص فريقه في التأهل لكنه اعترف بأنه حتى الفوز في كل مباراة متبقية قد لا يكون كافياً وقال “هذا النادي هو فريق دوري أبطال أوروبا، وصلنا إلى ربع النهائي هذا العام وما زلنا نشعر بخيبة أمل من ذلك ونهائيين في غضون أربع سنوات وفزنا بالدوري الممتاز بشكل مريح العام الماضي، لذا فإن عدم الحصول على دوري أبطال أوروبا العام المقبل سيؤدي إلى هجرة اللاعبين من النادي، فريقنا ليفربول يعتمد على القتال حتى النهاية وهذا ما نحتاج إلى القيام به حتى لو فزنا بالمباريات الخمس التالية، فقد لا يزال هذا غير كافٍ لكننا بحاجة إلى ممارسة هذا الضغط على الفرق، كانت هناك الكثير من المباريات هذا الموسم حيث خسرنا الكثير من النقاط، أمام المراكز الستة الأخيرة، إذا كنت قد جمعت خمس نقاط فقط على أرضها ، فمن المؤسف أنك ستفشل في تحقيق هدفك.”

بعد التعادل مع نيوكاسل ويلعب ليفربول في أولد ترافورد بعد ذلك لمواجهة غريمه القديم مانشستر يونايتد في أبرز المباريات المتبقية لليفربول.