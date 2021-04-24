مواعيد مباريات منتخب السعودية في أولمبياد طوكيو 2020

أقيمت هذا الأسبوع قرعة مباريات كرة القدم بالنسبة لجميع المنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو وتحددت مواعيد مباريات منتخب السعودية في كرة القدم في البطولة وهو المنتخب العربي الذي يشارك في الأوليمبياد بجانب المنتخب المصري الذي يشارك هو الآخر في الأولمبياد القادمة باليابان، كانت دورة الألعاب الأولمبية مقرر لها أن يتم إقامته في صيف عام 2020 ، إلا أن انتشار فيروس كورونا في معظم أنحاء العالم، أدي إلي اتخاذ اللجنة الأوليمبية قرارًا بتأجيل البطولة لتقام صيف هذا العام في مدينة طوكيو باليابان

نتائج قرعة أولمبياد طوكيو 2020

تم اجراء قرعة أوليمبياد طوكيو تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أوقعت قرعة البطولة منتخب السعودية في المجموعة الرابعة بينما جاء منتخب مصر الأوليمبي ليكون في المجموعة الثالثة وهذه هي نتيجة القرعة:

تضم المجموعة الأولى في الأولمبياد منتخبات كل من اليابان، وفرنسا وجنوب إفريقيا و المكسيك. أما المجموعة الثانية تضم منتخبات كوريا الجنوبية، ورومانيا ونيوزيلندا وهندوراس. وجاءت المجموعة الثالثة وفيها منتخب مصر والأرجنتين وأستراليا وإسبانيا . بينما المجموعة الرابعة تضم السعودية ومنتخب البرازيل وكوت ديفوار ومنتخب ألمانيا.

مواعيد مباريات المنتخب السعودي في أولمبياد طوكيو

ستكون مواعيد المباريات الخاصة بالمنتخب الأوليمبي السعودي في أوليمبياد طوكيو كالآتي

المباراة الأولي ستكون بين منتخب السعودية ضد منتخب كوت ديفوار يوم 22 يوليو وستقام على ملعب يوكوهاما.

المباراة الثانية ستكون بين منتخب السعودية ضد منتخب ألمانيا يوم 25 يوليو وستقام على ملعب يوكوهاما.

28المباراة الثالثة ستتكون بين منتخب السعودية ضد منتخب البرازيل وستقام على ملعب سايتاما.

مواعيد مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو