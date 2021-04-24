في نهائي كأس الرابطة: سيتي الطامح وتوتنهام الجريح على وقع فشل الدوري السوبر

لندن ـ أ.ف.ب: يواجه مانشستر سيتي حامل اللقب والذي ما زال يحارب على ثلاث جبهات توتنهام، الجريح والمتجدّد بعد إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، في نهائي كأس الرابطة على ملعب “ويمبلي” اليوم الأحد، على وقع ترددات الفشل الذي رافق إطلاق مسابقة الدوري السوبر الأوروبي وما نتج عنها من انتقادات واسعة.وبعد سبعة أيام من “قنبلة” الكشف عن كون سيتي وتوتنهام من ضمن 12 نادياً قرروا إطلاق الدوري السوبر الأوروبي، سيتواجه الناديان على أوّل لقب رسمي في الملاعب الانجليزية.وكان سيتي المملوك من أبوظبي أوّل المنسحبين من المشروع الثلاثاء الماضي على خلفية الاحتجاجات الجماهيرية ضد المسابقة الجديدة، لتكرّ السُبحة مع توتنهام وثم أندية ليفربول وتشلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال.وبدا واضحاً أن المشروع وُلد ميتاً بعد 48 ساعة فقط من كشف النقاب عنه.ووسط اعتذارات رؤساء الأندية عن هذه الخطوة، عبّرت الجماهير عن غضبها مما اعتبرته خيانة لكرة القدم وطالبت بعقوبات على الأندية الانجليزية الستة.وبمواجهة هذه الاحتجاجات، سيشكّل نهائي كأس الرابطة فرصة رياضية لتناسي ما حصل عندما يجمع ناديين من بين عدة مؤسّسين لدوري السوبر.وتعالت الأصوات مندّدة بما حصل، فقد اعتبر البعض أن مسابقة الدوري السوبر لو أبصرت النور، كانت ستكون عاملاً إضافياً لزيادة المباريات في منتصف الاسبوع، ما سيؤدّي إلى إلغاء كأس الرابطة.وأشارت بعض التقارير إلى أن اصواتاً معارضة ستكون حتماً بانتظار الناديين عند دخولهما ملعب “ويمبلي”، من بين 8 آلاف متفرج سُمح لهم بحضور المباراة النهائية هذا الاسبوع.غير أن الهدف الأساس بالنسبة لمدرب سيتي الإسباني جوزيب غوارديولا والمدرب الموقت الجديد لتوتنهام راين مايسون الذي حل بدلاً من مورينيو المقال بسبب تردي النتائج، هو إبقاء اللاعبين خارج أجواء ما يحصل وأن ينصب اهتمامهم داخل المستطيل الأخضر بدلاً من تشتيت أفكارهم بالدوري السوبر.

وبعد فوزه على أستون فيلا 2-1 الأربعاء، لم يعد “سيتيزنس” يحتاج سوى لثماني نقاط من مبارياته الخمس الأخيرة للفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة الثالثة في المواسم الأربعة الأخيرة.ويأمل سيتي أن يتحضّر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي بالفوز بكأس الرابطة للمرة الثامنة في تاريخه، قبل أن يقوم برحلة محفوفة بالمخاطر الأربعاء إلى ملعب “بارك دي برانس” لمواجهة باريس سان جرمان في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأبطال