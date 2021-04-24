اليوم ..ختام بطولة الزبير الرمضانية الدولية للشطرنج في نسختها الرابعة بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة

تختتم اليوم منافسات بطولة الزبير الرمضانية الدولية للشطرنج في نسختها الرابعة التي تقام الكترونياً عبر برنامج Lichess بمشاركة 128 لاعبا ولاعبة من داخل وخارج السلطنة وانطلاقة يوم الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وتأتي اقامة هذه البطولة في إطار تأهيل وتدريب وإعداد اللاعبين المجيدين من مختلف المراحل السنية وزيادة رقعة ممارسة لعبة الشطرنج في السلطنة وتعزيز اللعبة واختيار المجيدين لتمثيل المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل العربية والاقليمية والدولية، كما أن استمرارية تنظيم هذه البطولات بين ممارسي رياضة الشطرنج يؤكد أهمية تفعيل اتفاقية تبني مؤسسة الزبير اللجنة العُمانية للشطرنج من أجل تحقيق أهدافها ونشر اللعبة بين مختلف فئات المجتمع والتعريف باللعبة واهميتها في مجال تنشيط اللياقة الذهنية.

وتأتي هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم النشاط الرياضي في السلطنة وتعزيز دور الشباب في تنمية مهاراتهم الرياضية من أجل صقل مواهبهم وتنميتها وإعداد جيل من ممارسي لعبة الشطرنج المجيدين والقادرين على تمثيل السلطنة في مختلف المسابقات الداخلية والخارجية.

تحكيم وادارة البطولة

وتم اعتماد وتنفيذ البطولة هذا العام الكترونياً وكذلك تم اعتماد مراقبة اللاعبين عبر منصة Zoom بمحددات فنية وإدارية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي، حيث قامت اللجنة قبل تنفيذ البطولة باعتماد بعض التجارب العملية قبل انطلاق البطولة وذلك للوقوف على بعض الجوانب الادارية وايجاد الحلول المناسبة لها .واشرف على البطولة فنياً مجموعة من الحكام الدوليين الوطنيين من الجنسين بإشراف الحكم الدولي مسلم الوضاحي ومساعده الحكم الدولي حمدان الهنائي.

وشارك في ادارة البطولة ايضاً نخبة من الحكام المحليين والمنظمين الرسميين والذي تم اعتمادهم مؤخراً من الاتحاد الدولي والذي تسعى اللجنة الى تأهيلهم وتدريبهم لإدارة مختلف البطولات الرسمية المحلية منها والدولية.

نظام البطولة

وقد قسمت البطولة على 4 فئات عمرية للرجال والشباب والنساء والفتيات تقام البطولة وفق لوائح الاتحاد الدولي للشطرنج لبطولات الأنترنت عن بعد، التي من بينها أن يكون اللاعب المشارك حاصلًا على الرقم الدولي FIDE ID ،وتكون المشاركة مفتوحة للاعبين العُمانيين ولكل الأعمار، وللاعبين الأجانب للأعمار ما دون 16 عامًا ، وحددت المنافسات على مرحلتين تصفيات ونهائيات بالنظام السويسري من 9 جولات بواقع 5 دق وثانيتين لكل جولة .