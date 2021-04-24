ظفار يكرم لاعبيه بأطقم ذهب بمناسبة الحصول على كأس الخمسين

قام علي بن احمد الرواس رئيس مجلس إدارة نادي ظفار بتكريم لاعبي الفريق الكروي الاول الشباب الصاعدين بهدايا تذكارية عبارة عن طقم ذهب لكل لاعب ، وذلك بمناسبة حصول الفريق على كأس حضرة صاحب الجلالة لكرة القدم (كأس الخمسين) في الموسم الكروي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ بالاضافة إلى اللقب العاشر للكأس الغالية للموسم الكروي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ على حساب السويق بنتيجة ٥ / ١ ، وذلك إيمانا بالدور الكبير الذي قدموه مع الفريق في كل الظروف العصيبة التي مرت به، وتحفيزا لهم نحو بذل مزيد من الجهد والعطاء في المواسم القادمة .

الجدير بالذكر أن علي الرواس رئيس مجلس إدارة نادي ظفار اعلن في فترة سابقة تكريم الجهازين الفني والاداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظير الإنجازات التي حققوها في الموسمين الماضيين والتي تكللت بإحراز لقبي الكأس الغالية تواليا والحصول على وصافة دوري عمانتل في الموسم الماضي وتصدره دوري عمانتل في هذا الموسم قبل صدور قرار إلغائه من قبل مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم في مشهد اثار حفيظة الوسط الرياضي بالسلطنة .

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