عمومية الأولمبية العُمانية تؤكد دعمها لملف استضافة السلطنة لكأس العالم لخماسيات الهوكي

اعتمدت موازنة اللجنة و خطة برامجها

أكدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العُمانية على دعمها ومساندتها للاتحاد العماني للهوكي في ملف استضافة السلطنة لكأس العالم لخماسيات الهوكي المزمع إقامته في يناير 2024م جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العُمانية العادي لهذا العام الذي عقد يوم الخميس الماضي بالأكاديمية الأولمبية العُمانية وذلك برئاسة السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية وحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية .وسوف يتم الإعلان عن الدولة المستضيفة للبطولة خلال اجتماع الكونجرس الذي سيعقد في شهر مايو القادم متمنيا كل التوفيق والنجاح للاتحاد العُماني للهوكي للفوز بتنظيم هذا الحدث العالمي، كما هنأ الجمعية العمومية الاتحاد العماني لكرة الطاولة على نجاحهم في حصول السلطنة على حق استضافة بطولة العالم لرواد تنس الطاولة في عام٢٠٢٣م متمنيا للاتحاد العماني لكرة الطاولة كل التوفيق في استضافة البطولة.

وقد استهل رئيس اللجنة الاجتماع بالترحيب بالأعضاء معلنًا استكمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع، ثم بدأ في استعراض البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم التصديق على المحضر السابق لاجتماع الجمعية العمومية للجنة المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2020م، واستعرض رئيس الاجتماع التقرير السنوي عن الوضع الإداري وأنشطة وبرامج اللجنة الأولمبية العمانية التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، ومشروع الأنشطة الداخلية وخطة اللجنة للمشاركات الخارجية التي تمت إعادة جدولتها بعد أن تم تأجيل معظم الأنشطة الرياضية بسبب الجائحة التي أثرت على العالم أجمع (فيروس كورونا) لعام 2021م و2022م، ونظرًا لعدم وجود ملاحظات في هذا الخصوص من قِبل الحضور فقد تم اعتماد البند.

بعد ذلك تم استعراض الحساب الختامي للجنة عن السنة المالية المنتهية 2020م، حيث قام مدقق الحسابات بإيضاح بعض النقاط الهامة والتفاصيل الواردة في الحساب وبناءً عليه تم اعتماده من قِبل أعضاء الجمعية.

هذا وقدم رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية موجزًا عن البيان المرفوع من مجلس الإدارة لميزانية اللجنة المالية عن العام الحالي 2021م، وبعد مراجعة بنودها فقد اعتمدت الجمعية الموازنة والأرقام الواردة بها.

كما قدم خالد البوسعيدي عرضًا مرئيًا تناول خلاله أهم الأعمال التي قام بها منذ توليه رئاسة اللجنة الأولمبية العُمانية في شهر يوليو 2019م والخطوات التنفيذية التي تمت خلال فترة رئاسته، وكذلك ملامح من الرؤية المستقبلية للرياضة الأولمبية العُمانية وأولويات العمل الأولمبي ومتطلبات الفترة القادمة ممثلة بأهمية قيام الاتحادات واللجان الرياضية بتقييم حصيلة النشاط الرياضي للدورة الانتخابية الحالية ومرئياتهم حول تحقيق نتائج أولمبية أفضل بالرياضات المختلفة في قادم المشاركات، والاستعداد الأمثل لفترة ما بعد إيقاف النشاط الرياضي والحرص على ديمومة الفعاليات والأنشطة الرياضية رغم الظروف التي قد تحدث مستقبلاً، بالإضافة إلى العمل مع الاتحادات واللجان الرياضية لوضع المقترحات الخاصة بالأداء الرياضي ورفعها للجنة الرئيسية للأداء العالي، وتفعيل التوجهات الرئيسية للجنة بالتعاون مع الاتحادات واللجان الرياضية فيما بعد.

بعد ذلك استعرض الاجتماع القرارالوزاري رقم٢٢ لعام٢٠٢١م بشأن ضوابط تخصيص وصرف الدعم الحكومي للجنة الأولمبية العمانية وتم تفويض السيد رئيس اللجنة باستيضاح بعض النقاط بشأنه مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب.